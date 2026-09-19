Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizarán el duelo más esperado de la séptima fecha de LaLiga 2026/27. El derbi de la capital se juega este domingo en el Estadio Metropolitano y ambos equipos saldrá en busca de una victoria que les permita seguir de cerca al Barcelona líder del certamen.

Tanto el conjunto merengue como el colchonero vienen de ganar en sus últimas presentaciones, pero el clásico es un partido aparte y todo puede pasar.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid? Estado de forma

Atlético de Madrid Real Madrid Atlético de Madrid 4-0 Osasuna 16/09/26 Elche 2-3 Real Madrid 15/09/26 Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/2026 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano 12/09/216 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/2026 Real Madrid 2-1 Inter de Milán 08/09/26 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/2026 Real Betis 1-0 Real Madrid 04/09/26 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/2026 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid registró un xG de 2.41 para el conjunto merengue y de 1.00 para los colchoneros, en un partido que terminó con victoria de los blancos por 3-2 en la fecha 29 de LaLiga 25/26.

Bajas confirmadas del Atlético de Madrid y el Real Madrid

Atlético de Madrid

Diego Simeone tiene una baja confirmada para recibir al Real Madrid. Alexander Sorloth no podrá ser tenido en cuenta debido a una lesión muscular que arrastra desde mediados de agosto. Julián Álvarez, ausente en los últimos dos partidos, apunta a regresar en este encuentro, pero se esperará hasta último momento para confirmar su presencia. Pablo Barrios se encuentra en duda.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Aitor Alcalde/GettyImages

Real Madrid

Para Mourinho los ausentes por lesión son tres. Éder Militão (lesión muscular), Rodrygo (rotura del ligamento cruzado) y Ferland Mendy (rotura de tendón). De ellos tres, el defensor brasileño es quien más cerca se encuentra de volver a jugar.

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)

Atlético de Madrid: 1

Empates : 0

: Real Madrid: 4

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 29

Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | Supercopa de España - Semifinales

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | LaLiga 2025/26 - jornada 7

Atlético de Madrid 1 (2) - (4) 0 Real Madrid | Champions League 24/25, 8vos de Final -Vuelta

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | Champions League 24/25, 8vos de Final -Ida

Probabilidades

Los modelos proyectan un derbi muy equilibrado, con Real Madrid como favorito por un margen reducido. La diferencia en la tabla es pequeña y el factor Metropolitano compensa buena parte de la ventaja estadística del conjunto visitante. Además, los dos equipos han recibido seis goles en las primeras seis jornadas, por lo que el escenario apunta a un partido con oportunidades para ambos.

Real Madrid: los modelos sitúan sus probabilidades de victoria alrededor del 43% . El conjunto blanco presenta la mejor producción ofensiva entre los dos, con 17 goles en seis jornadas, y cuenta con Kylian Mbappé como máximo goleador de LaLiga con siete tantos. También ganó cinco de sus seis partidos, aunque su último encuentro ante Elche mostró una vulnerabilidad importante: después de ponerse 2-0 arriba, permitió que el rival igualara antes de conseguir el 3-2 en el tiempo añadido. Esa irregularidad defensiva reduce el margen de favoritismo en un estadio donde Atlético ya lo derrotó 5-2 la temporada pasada.

los modelos sitúan sus probabilidades de victoria alrededor del . El conjunto blanco presenta la mejor producción ofensiva entre los dos, con 17 goles en seis jornadas, y cuenta con Kylian Mbappé como máximo goleador de LaLiga con siete tantos. También ganó cinco de sus seis partidos, aunque su último encuentro ante Elche mostró una vulnerabilidad importante: después de ponerse 2-0 arriba, permitió que el rival igualara antes de conseguir el 3-2 en el tiempo añadido. Esa irregularidad defensiva reduce el margen de favoritismo en un estadio donde Atlético ya lo derrotó 5-2 la temporada pasada. Empate: aparece cerca del 29% , un porcentaje elevado para un partido entre dos equipos de este nivel. La igualdad tiene sentido porque Atlético y Real Madrid llegan separados por apenas dos puntos y ambos han recibido seis goles en el campeonato. Si el conjunto rojiblanco consigue imponer un ritmo más cerrado y limitar los espacios para Mbappé y Vinícius, el partido puede mantenerse igualado durante buena parte del encuentro.

aparece cerca del , un porcentaje elevado para un partido entre dos equipos de este nivel. La igualdad tiene sentido porque Atlético y Real Madrid llegan separados por apenas dos puntos y ambos han recibido seis goles en el campeonato. Si el conjunto rojiblanco consigue imponer un ritmo más cerrado y limitar los espacios para Mbappé y Vinícius, el partido puede mantenerse igualado durante buena parte del encuentro. Atlético de Madrid: se ubica alrededor del 28%. El porcentaje refleja la dificultad de enfrentar al Real Madrid por su capacidad ofensiva, pero el contexto del local es mucho mejor que el que mostraba hace algunas jornadas. Atlético viene de vencer 3-0 a Real Sociedad y 4-0 a Osasuna, ambos resultados con la portería en cero, y además podría recuperar a Julián Álvarez para el derbi, un jugador que suele destacarse ante este rival.

Predicción de la IA para el Atlético de Madrid vs Real Madrid

Recomendación de Apuesta (IA): el triunfo del Real Madrid es el resultado individual más probable, pero la diferencia entre ambos no es suficientemente amplia como para proyectar un partido controlado por los visitantes. Los datos apuntan más hacia un derbi abierto, con dos equipos que tienen capacidad para generar peligro y antecedentes recientes de marcadores elevados.

El "Ambos equipos marcan" aparece como una alternativa especialmente respaldada por el contexto. Atlético y Real Madrid suman 31 goles entre ambos en las primeras seis jornadas y los dos han recibido seis. Además, los dos últimos enfrentamientos ligueros terminaron con goles de ambos equipos: el 5-2 del Metropolitano en 2025 y el 3-2 del Bernabéu en marzo de 2026.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

El Atlético llega en crecimiento y tendrá el factor Metropolitano a favor, además de haber recuperado confianza después de sus últimos dos triunfos. El Real Madrid no mostró su mejor versión ante Elche, pero en estos partidos suele dar un plus y su jerarquía ofensiva suele marcar la diferencia.

Se espera un derbi intenso, con ambos equipos teniendo argumentos para hacer daño. El Madrid parte con una ligera ventaja por su regularidad durante la temporada, pero el buen momento del Atlético y su localía pueden equilibrar un partido que promete ser cerrado.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid