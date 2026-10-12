Pronóstico Galatasaray vs Barcelona: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Galatasaray y el Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre en el Rams Park de Estambul por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2026/27. Los dos equipos llegan con realidades opuestas en el torneo: el Barça goleó 5-1 al Feyenoord en el Camp Nou en el debut, mientras que el conjunto de Okan Buruk cayó 3-1 ante el Sporting de Lisboa y todavía no sumó puntos.

El presente del Barcelona es arrollador: ganó sus ocho partidos de LaLiga, donde lidera con puntaje perfecto, y el sábado venció 3-0 al Getafe para estirar su racha. El Galatasaray, líder de la Süper Lig, se recuperó con un triunfo ante Kasımpaşa tras el duro 0-4 sufrido ante Trabzonspor y confía en el apoyo de su estadio para dar el golpe ante uno de los grandes favoritos al título.

¿Cómo llegan Galatasaray y Barcelona? Estado de forma

Galatasaray Barcelona Galatasaray 3-1 Kasimpasa 09/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Pendikspor 3-3 Galatasaray 02/10/2026 Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026 Tranzonspor 4-0 Galatasaray 19/09/2026 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/9/2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor 13/09/2026 Levante 2-4 Barcelona 13/9/2026 Sporting Lisboa 3-1 Galatasaray 09/09/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026

Bajas confirmadas de Galatasaray y Barcelona

Galatasaray

La gran incógnita de Okan Buruk es Victor Osimhen. El delantero nigeriano sufrió una lesión de grado dos en el aductor en el triunfo ante Başakşehir del 4 de septiembre y desde entonces se perdió los partidos ante Kocaelispor, Trabzonspor y Sporting. Ya volvió a entrenar con el grupo y el club espera tenerlo disponible ante el Barcelona, aunque el cuerpo médico aseguró que no tomará riesgos.

Wilfried Singo, con una lesión seria en el isquiotibial derecho, es baja. Además, el estado de Roland Sallai también será evaluado por los médicos antes del partido.

Galatasaray v Kasimpasa - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Barcelona

Raphinha, máximo goleador de LaLiga con 12 tantos, regresó del parón de selecciones con un pequeño edema en el muslo derecho y es baja. El técnico aclaró que no es una lesión importante, pero prefirió no arriesgarlo por las tres lesiones que sufrió en esa zona la temporada pasada. Gabriel Jesus, autor de un gol ante el Getafe, aparece como su reemplazante.

También son baja Andreas Christensen, con una rotura en el cuádriceps izquierdo que lo marginará hasta noviembre, y Roony Bardghji, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Galatasaray y Barcelona (últimos 5 enfrentamientos)

Galatasaray : 0

: 0 Empates : 1

: 1 Barcelona: 4

Galatasaray 1-2 Barcelona | Europa League 21/22, Octavos de final vuelta

Barcelona 0-0 Galatasaray | Europa League 21/22, Octavos de final ida

Barcelona 3-1 Galatasaray | Champions League 02/03, fase de grupos

Galatasaray 0-2 Barcelona | Champions League 02/03, fase de grupos

Galatasaray 0-1 Barcelona | Champions League 01/02, fase de grupos

Galatasaray v Barcelona - UEFA Europa League | Anadolu/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como claro favorito, aunque la localía del Galatasaray y la posible vuelta de Osimhen le dan a los turcos argumentos para soñar.

Barcelona : le concedo alrededor de un 64% de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos oficiales de la temporada, promedia más de cuatro goles por partido y tiene en Lamine Yamal a uno de los mejores jugadores del mundo. La ausencia de Raphinha le quita gol, pero la profundidad del plantel le permite disimularla.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó todos sus partidos oficiales de la temporada, promedia más de cuatro goles por partido y tiene en Lamine Yamal a uno de los mejores jugadores del mundo. La ausencia de Raphinha le quita gol, pero la profundidad del plantel le permite disimularla. Empate : aparece cerca del 19%. El Rams Park es una caldera y el Galatasaray suele hacerse fuerte en casa en Europa: la temporada pasada le ganó a la Juventus y al Liverpool en Estambul. Si el equipo de Buruk logra cerrar espacios, puede complicar a un Barça que a veces concede demasiado.

: aparece cerca del El Rams Park es una caldera y el Galatasaray suele hacerse fuerte en casa en Europa: la temporada pasada le ganó a la Juventus y al Liverpool en Estambul. Si el equipo de Buruk logra cerrar espacios, puede complicar a un Barça que a veces concede demasiado. Galatasaray: se ubica alrededor del 17%. Su chance pasa por el envión de su público, la contundencia de Osimhen si llega en condiciones y aprovechar la línea alta del Barcelona con transiciones rápidas. Sin embargo, el 0-4 ante Trabzonspor dejó expuestas sus dudas defensivas.

Predicción de la IA para Galatasaray vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es amplio favorito, pero la cuota de su victoria ofrece poco valor. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado vinculado a los goles, teniendo en cuenta el estilo ofensivo del Barça y su tendencia a conceder ocasiones.

El “Más de 2.5 goles” aparece como la principal alternativa. Los cinco últimos partidos del Barcelona tuvieron al menos tres goles, y el Galatasaray recibió ocho en sus tres partidos fuera de casa más recientes ante rivales de peso.

Como segunda opción, “Ambos equipos marcan” también tiene argumentos: el Barça recibió goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, y el Galatasaray, empujado por su gente, siempre genera peligro en el Rams Park. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

El Barcelona tendrá la pelota y buscará imponer su ritmo desde el inicio, con Lamine Yamal y Gordon por las bandas y Gabriel Jesus como referencia en lugar de Raphinha. El Galatasaray, empujado por su gente, apostará por la intensidad y por las transiciones rápidas para aprovechar el poderío físico de Osimhen y la velocidad de Leão y Sané.

El ambiente puede complicar al Barça, pero su momento y la jerarquía de su plantel deberían alcanzar para sumar de a tres, aunque probablemente sin la comodidad de sus últimos partidos.

Pronóstico: Galatasaray 1-3 Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27