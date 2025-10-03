El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs Santos Laguna

El Club América enfrentará a Santos Laguna este sábado en el partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Sobre el papel, este encuentro parece ser el más desigual de la fecha. Las Águilas son firmes candidatas al título, mientras que los Guerreros atraviesan un año complicado; y aunque han mostrado una leve mejoría, aún están lejos de los primeros puestos de la tabla.

Las Águilas ocupan el tercer lugar de la tabla general con 24 puntos en 11 jornadas, gracias a siete victorias, tres empates y solo una derrota. El equipo dirigido por André Jardine buscará alcanzar su quinta final consecutiva en la Liga MX.

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Por su parte, Santos Laguna se encuentra en el puesto 13 de la tabla general con 10 puntos en 11 jornadas, tras registrar tres victorias, un empate y siete derrotas. A falta de siete partidos, la clasificación directa a la liguilla parece inalcanzable para los Guerreros, y sus posibilidades de avanzar al play-in también lucen remotas.



En sus últimos diez encuentros, el dominio del América ha sido claro. En este periplo, las Águilas suman seis victorias y cuatro empates. Santos Laguna no vence al América desde el ya lejano torneo Apertura 2019.

América saldrá como claro favorito para vencer a los Guerreros

Según el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, América parte como claro favorito para obtener los tres puntos este fin de semana, con un 79% de probabilidad de victoria. En contraste, Santos Laguna cuenta con apenas un 9% de posibilidades de ganar.



La probabilidad de un empate entre ambos equipos es del 12%.

Jornada 12, para allá vamos 🫡🔥 pic.twitter.com/5oJMstGcBX — Club América (@ClubAmerica) October 1, 2025

El duelo se llevará a cabo el sábado 4 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas (México) y 23:05 horas (ET).

