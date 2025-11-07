El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido América vs Toluca

Toluca recibirá al Club América en la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la última fecha de la fase regular. Ambos equipos ya aseguraron su boleto directo a la liguilla, pero aún pelean por el liderato.

Los Diablos Rojos ocupan la segunda posición de la tabla general con 34 puntos, acumulados en diez victorias, cuatro empates y dos derrotas. El equipo de Antonio Mohamed presume la mejor ofensiva de la liga, con 41 goles anotados. No obstante, los escarlatas han perdido ritmo y encadenan tres empates consecutivos (frente a Xolos de Tijuana, Pachuca y Atlas).

Atlas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Las Águilas, por su parte, ocupan el tercer lugar con números muy similares a los de Toluca. El equipo de André Jardine suma los mismos 34 puntos que los Diablos, pero con peor diferencia de goles. América llega con el impulso de vencer a León en su último encuentro.

En sus diez enfrentamientos más recientes, el América mantiene superioridad sobre el Toluca. En este lapso, las Águilas suman cuatro victorias, por dos derrotas ante los Diablos y cuatro empates.

Toluca saldrá como favorito para llevarse el triunfo en la jornada 17

Según el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, los Diablos Rojos parten como favoritos para vencer al América. Toluca tiene un 44% de probabilidad de triunfo, mientras que las Águilas cuentan con un 28%. La posibilidad de empate se estima en un 28%.

Máximo esfuerzo y objetivos claros 🫡🔜 pic.twitter.com/13HIzmCMKL — Club América (@ClubAmerica) November 5, 2025

¿El equipo del 'Turco' Mohamed podrá romper su racha sin victorias ante uno de los máximos candidatos al título? ¿Alguna de estas dos escuadras podrá quedarse con el liderato?

El partido entre el Toluca y el América está programado para jugarse el sábado 8 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas (México) y 20:00 horas (ET).

