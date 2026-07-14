El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Argentina e Inglaterra

El partido del morbo, el más esperado de esta Copa del Mundo 2026. Desde que se sortearon los grupos allá por diciembre del año pasado, muchos especularon con cuándo se podía llegar a dar el cruce entre Argentina e Inglaterra. Y finalmente llegó. Con nada más y nada menos que un pasaje a la final en juego.

¿Cómo llega Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni viene de dar una nueva muestra de carácter, tal como lo hizo ante Egipto. En un partido ante Suiza mucho más complicado de lo que se hubiera esperado, el fútbol siguió sin aparecer, pero sí el corazón para ganarlo sobre el final con un golazo de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez en la agonía del tiempo extra.

Argentina sabe que deberá levantar el nivel si quiere alcanzar su segunda final consecutiva. Ante un rival de la jerarquía de Inglaterra, posiblemente no le alcance con el empuje que tuvo ante Cabo Verde y Suiza para hacerse de la clasificación.

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo llega Inglaterra?

Los Tres Leones también debieron sufrir para sacar pasaje a semifinales. Noruega lo tuvo contra las cuerdas e incluso logró adelantarse en el marcador, pero fue allí cuando apareció Jude Bellingham en todo su esplendor para dar vuelta el resultado.

Con el volante del Real Madrid y Harry Kane como grandes figuras, el equipo de Tuchel busca saldar una deuda histórica que ya acumula 60 años.

FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENG | ROBERTO SCHMIDT/GettyImages

Pronóstico de la IA para Argentina vs Inglaterra

Los modelos coinciden en señalar una eliminatoria extremadamente pareja, aunque con una leve inclinación hacia Inglaterra por el rendimiento que mostró durante el torneo. Argentina, sin embargo, vuelve a presentarse como un rival que ha hecho de la resiliencia su mayor virtud: sufrió en cada una de sus tres series eliminatorias, pero encontró la manera de avanzar y llega con la confianza de un equipo que nunca baja los brazos.

Inglaterra: los algoritmos le asignan aproximadamente un 39% de probabilidades de ganar en los 90 minutos , ligeramente por encima de Argentina. El conjunto de Thomas Tuchel ha mostrado un recorrido más consistente, eliminó a Noruega en la prórroga tras otro ejercicio de carácter y combina poder físico, profundidad ofensiva y una generación de talento encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Las cuotas del mercado también la sitúan como una favorita moderada.

los algoritmos le asignan aproximadamente un , ligeramente por encima de Argentina. El conjunto de Thomas Tuchel ha mostrado un recorrido más consistente, eliminó a Noruega en la prórroga tras otro ejercicio de carácter y combina poder físico, profundidad ofensiva y una generación de talento encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Las cuotas del mercado también la sitúan como una favorita moderada. Empate: ronda el 31% , un porcentaje elevado que refleja lo igualada que se perfila la semifinal. Ninguna de las dos selecciones ha atravesado una fase eliminatoria sencilla y ambas ya demostraron capacidad para sobrevivir en partidos largos. No sería extraño que el finalista se decidiera en la prórroga o incluso desde el punto de penalti.

ronda el , un porcentaje elevado que refleja lo igualada que se perfila la semifinal. Ninguna de las dos selecciones ha atravesado una fase eliminatoria sencilla y ambas ya demostraron capacidad para sobrevivir en partidos largos. No sería extraño que el finalista se decidiera en la prórroga o incluso desde el punto de penalti. Argentina: aparece con cerca de un 30% de opciones de imponerse en el tiempo reglamentario. La vigente campeona sigue teniendo en Lionel Messi a su gran factor diferencial. Aunque no marcó frente a Suiza, repartió una asistencia decisiva y continúa siendo el futbolista que cambia el destino de los partidos importantes. Además, la remontada ante Egipto y la victoria en la prórroga frente a Suiza reforzaron la sensación de que este equipo mantiene intacta su fortaleza mental.



Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a una semifinal mucho más estratégica que espectacular. Inglaterra intentará imponer su intensidad física y atacar con velocidad cuando recupere el balón, mientras que Argentina buscará bajar el ritmo del partido para que aparezca la influencia de Messi entre líneas. Los pequeños detalles —una pelota parada, una pérdida o una genialidad individual— pueden terminar inclinando la balanza.



En ese contexto, el mercado de "Menos de 2.5 goles" adquiere valor, ya que ambos equipos llegan de superar eliminatorias muy cerradas y difícilmente asuman riesgos innecesarios desde el comienzo. También resulta interesante "Empate al descanso", pensando en un primer tiempo de estudio. Para quienes busquen una apuesta relacionada con jugadores, "Harry Kane o Lionel Messi marcan o asisten" reúne a los dos futbolistas con mayor incidencia ofensiva de sus respectivas selecciones y aparece como una alternativa atractiva.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026