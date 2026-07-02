El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Argentina vs Cabo Verde

El vigente campeón del mundo que se coronó en Qatar 2022 frente a Francia, la tres veces campeona del mundo: selección de Argentina, tendrá una prueba inesperada en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al tener que enfrentar a la selección de Cabo Verde.

La Albiceleste se adueñó del liderato del Grupo J y Cabo Verde fue segundo del Grupo H. El compromiso será en el Estadio Miami este viernes 3 de julio a las 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España).

Para la mayoría este es un juego bastante desequilibrado, pero bien sabemos que en el fútbol todo puede suceder y le hemos solicitado a la inteligencia artificial de ChatGPT su predicción para este encuentro entre los sudamericanos y africanos.

Se podría esperar que, Cabo Verde defenderá con un bloque muy compacto e intentará sorprender al contragolpe. Sin embargo, la calidad técnica y la profundidad de plantilla de Argentina terminarán inclinando el encuentro a su favor.

Ryan Mendes aportará experiencia en ataque, Deroy Duarte será clave en la creación y el veterano y portero sensación Vozinha podría ser la figura si logra mantener su portería imbatida por la mayor cantidad de tiempo.

Evidentemente, Lionel Messi sería el principal generador de juego, mientras que Lautaro Martínez y Thiago Almada pueden aprovechar los espacios para generar peligro. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister deberían tener controlado el mediocampo.

La IA pronostica el pase a octavos de final de Argentina

La IA prevé el triunfo de la selección argentina por goleada | Michael Steele/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de ChatGPT, en la ronda de 32 el equipo de Lionel Scaloni se impondrá frente a la selección africana.

Su pronóstico es que Argentina es la clara favorita, pero no cree que se deba subestimar a Cabo Verde. El conjunto africano llega con la confianza de haber hecho historia en su primer Mundial, clasificándose invicto con tres empates y dejando eliminado a Uruguay en fase de grupos.

La IA expresó que, si los campeones del mundo juegan a su nivel habitual, ve muy probable que avancen a los octavos de final.

Las probabilidades que la IA dio para este partido fueron de 80% para el triunfo de los sudamericanos, 14% para el empate y/o prórroga y 6% de opciones para la isla.

Pronóstico: Argentina 3-0 Cabo Verde.

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