El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Argentina y Egipto

Argentina ya dejó atrás a Cabo Verde y ahora espera por Egipto, rival al que enfrentará este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta por uno de los cruces de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El defensor del título parte como candidato ante su par africano, pero debe levantar el nivel si no quiere volver a sufrir tal como lo hizo en Miami con la revelación del campeonato. El ganador de este duelo esperará por Colombia o Suiza para conocer a su rival en 8vos.

¿Cómo llega Argentina?

Pocos hubieran imaginado que Cabo Verde sería un escollo tan difícil de superar para Messi y compañía. Pero lo cierto es que el debutante en esta Copa llevó al límite al conjunto de Lionel Scaloni y estuvo a minutos de los penales.

El esfuerzo físico que debieron realizar los jugadores argentinos se hizo sentir y varios futbolistas terminaron el partido acalambrados o con sobrecargas musculares. Ninguno está descartado por cuestiones físicas, pero se espera que el DT introduzca modificaciones en el once inicial.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

¿Cómo llega Egipto?

Los Faraones hicieron historia ante Australia al ganar su primer partido en instancias eliminatorias en la historia de los mundiales. Fue 1 a 1 en los 120' por los goles de Emam Ashour en el comienzo del primer tiempo y en contra de Mohamed Hany a los 10' de la segunda mitad para luego asegurar la clasificación en los penaltis por 4 a 2.

Invicto en lo que va de la competencia (igualó ante Bélgica e Irán y venció a Nueva Zelanda), el equipo convirtió y le han convertido en cada uno de sus partidos. Mohamed Salah y Omar Marmoush lideran a este plantel que cuenta con un grupo de jóvenes jugadores, la mayoría de ellos militando en el Al-Ahly de su liga local.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Pronóstico de la IA para Argentina vs Egipto

Los modelos anticipan un cruce favorable para Argentina, aunque con más señales de alerta de las que podía imaginarse antes del inicio de las rondas eliminatorias.

Argentina: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 70% de ganar en los 90 minutos y una opción de clasificación todavía más alta, respaldada por su jerarquía, su producción ofensiva y el momento de Messi. El equipo de Lionel Scaloni marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos del torneo y mantiene una clara ventaja en volumen de juego, precisión de pase y calidad individual.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al de ganar en los 90 minutos y una opción de clasificación todavía más alta, respaldada por su jerarquía, su producción ofensiva y el momento de Messi. El equipo de Lionel Scaloni marcó 14 goles en sus últimos cinco partidos del torneo y mantiene una clara ventaja en volumen de juego, precisión de pase y calidad individual. Partido largo: el escenario de empate al cabo de los 90 minutos aparece alrededor del 20% , sobre todo si Egipto logra sostener un bloque compacto y obliga a Argentina a atacar con paciencia. La Albiceleste viene de un partido desgastante ante Cabo Verde y el propio Messi reconoció señales de cansancio, por lo que la gestión física puede pesar más de lo habitual. (

el escenario de empate al cabo de los 90 minutos aparece alrededor del , sobre todo si Egipto logra sostener un bloque compacto y obliga a Argentina a atacar con paciencia. La Albiceleste viene de un partido desgastante ante Cabo Verde y el propio Messi reconoció señales de cansancio, por lo que la gestión física puede pesar más de lo habitual. ( Egipto: ronda el 10% de triunfo en tiempo reglamentario, aunque sus chances aumentan si consigue llevar el partido a la prórroga o los penales. El equipo africano ya hizo historia al meterse en esta instancia y tiene argumentos para incomodar: defensa ordenada, transiciones rápidas y dos nombres capaces de castigar espacios, Salah y Omar Marmoush. La duda pasa por el estado físico de Salah, que arrastra molestias musculares desde el cruce ante Australia.

Recomendación de Apuesta (IA): el favoritismo argentino es claro, pero el 3-2 ante Cabo Verde obliga a matizar cualquier lectura de goleada segura. Argentina debería dominar la posesión y generar más situaciones, aunque Egipto puede encontrar opciones si logra correr a campo abierto o forzar pérdidas en salida.



El "Argentina gana" sigue siendo la opción principal por cuota y contexto. Para un enfoque más prudente, "Argentina clasifica y menos de 4.5 goles" encaja mejor con una eliminatoria donde Egipto puede bajar el ritmo y priorizar el orden. Como mercado de jugador, "Messi marca o asiste" mantiene valor por su incidencia directa en casi todo el ataque argentino, mientras que "Egipto menos de 1.5 goles" también aparece como alternativa razonable si Argentina recupera su solidez defensiva.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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