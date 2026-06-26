El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Argentina y Jordania

La tercera y última jornada del Grupo J del Mundial 2026 enfrentará a Argentina y Jordania este sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, en las afueras de Dallas. El campeón del mundo ya aseguró el primer lugar de la zona y afrontará el encuentro pensando en los dieciseisavos de final, mientras que los asiáticos, debutantes en esta Copa del Mundo y sin chances de acceder a la siguiente fase, buscará despedirse del torneo sumando al menos un punto.

¿Cómo llega Argentina?

Argentina confirmó desde el inicio de este certamen que sigue siendo una de las máximas candidatas al título. Debutó con un sólido 3-0 sobre Argelia y luego derrotó 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurar con una fecha de anticipación el primer puesto del Grupo J. El gran protagonista ha sido, una vez más, Lionel Messi, autor de los cinco goles del equipo en el torneo: hat-trick frente a Argelia y un doblete contra Austria. Con esos tantos se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Todo indica que Lionel Scaloni rotará buena parte del once inicial pensando en el cruce de 16vos. Futbolistas que vienen recuperando ritmo, como Julián Álvarez, Leandro Paredes o Nicolás Tagliafico, podrían tener más minutos. Solo resta saber si Messi tendrá participación.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

¿Cómo llega Jordania?

La selección de Jordania ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar. Cayó por 3-1 en su estreno y luego 2-1 con Argelia. Pese a ello, el equipo dejó pasajes competitivos en ambos encuentros y llegó incluso a adelantarse en el marcador contra los argelinos gracias a Nizar Al-Rashdan.

El objetivo pasa ahora por despedirse de su primera Copa del Mundo con una actuación digna frente a la campeona vigente, aun sabiendo que enfrente tendrá una de las plantillas más poderosas del torneo.

Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

Pronóstico de la IA para Argentina vs Jordania

Los modelos anticipan un encuentro claramente favorable para Argentina, incluso contemplando la posibilidad de que Lionel Scaloni presente una alineación con varios suplentes. La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es considerable y la profundidad del banco argentino permite mantener un nivel muy alto aun con rotaciones. Jordania intentará competir desde el orden defensivo, aunque necesitará un partido prácticamente perfecto para sorprender.

Argentina : los algoritmos la sitúan como amplia favorita, con una probabilidad cercana al 83%, respaldada por sus dos victorias, el liderato asegurado, la mejor diferencia de gol del grupo y el extraordinario momento de Lionel Messi, máximo goleador del torneo con cinco tantos.

: los algoritmos la sitúan como amplia favorita, con una probabilidad cercana al 83%, respaldada por sus dos victorias, el liderato asegurado, la mejor diferencia de gol del grupo y el extraordinario momento de Lionel Messi, máximo goleador del torneo con cinco tantos. Empate : aparece alrededor del 12%, principalmente por la posibilidad de que Argentina baje la intensidad al tener asegurado el primer puesto y realice numerosas rotaciones.

: aparece alrededor del 12%, principalmente por la posibilidad de que Argentina baje la intensidad al tener asegurado el primer puesto y realice numerosas rotaciones. Jordania: ronda el 5%, sostenida únicamente por el componente emocional de disputar el último partido de su primera Copa del Mundo y por la eventual relajación de su rival.



Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido dominado territorialmente por Argentina, aunque el contexto invita a pensar en una gestión inteligente del esfuerzo más que en una goleada a cualquier precio. Con varios suplentes buscando ganarse un lugar para las rondas eliminatorias, el equipo de Scaloni debería mantener una propuesta ofensiva durante los 90 minutos.

El "Argentina gana al descanso y al final" aparece como una de las opciones con mayor valor, acompañado por "Argentina mantiene la portería a cero", considerando las dificultades ofensivas que mostró Jordania en las dos primeras jornadas. Otra alternativa interesante es "Julián Álvarez marca en cualquier momento", ya que podría tener la oportunidad de ser titular. Incluso con rotaciones, Argentina debería seguir generando numerosas ocasiones de gol.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026