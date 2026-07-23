El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Atlante vs América

El Atlante recibirá al Club América en la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La última vez que ambas escuadras se vieron las caras en partido de liga fue en el ya lejano Clausura 2014, que terminó con triunfo de las Águilas por marcador de 1-0.

Este viernes 24 de julio ambas escuadras se medirán en el Estadio Azteca. En la previa, parece que el América es amplio favorito para llevarse la victoria ante los Potros de Hierro. En sus cinco duelos más recientes en la Liga MX, los azulcremas suman cuatro victorias y un empate ante el Atlante.

America v Atlante - Clausura 2014 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el América tiene un valor aproximado de plantilla de 113.7 millones de dólares, mientras que el Atlante tiene un valor de 11.5 millones de dólares. Es decir, el equipo de las Águilas vale casi 10 veces que los Potros.

Este duelo pinta para estar totalmente inclinado a favor del cuadro de Coapa. A continuación te contamos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial.

América saldrá como favorito ante los Potros del Atlante, según la IA

De acuerdo con el pronóstico de Gemini, el América es favorito para vencer a los Potros de Hierro en la jornada 2 del certamen. Las Águilas tienen una probabilidad de triunfo del 59%, mientras que el Atlante solamente cuenta con un 16% de chances de ganar.

Finalmente, la probabilidad de empate sería del 25%, según este ejercicio.

America v Atlante - Clausura 2014 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

El enfrentamiento entre Atlante y América se llevará a cabo en el Estadio Azteca este viernes 24 de julio a las 20:00 horas (México) y 22:00 horas (Estados Unidos/Este).

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