El pronóstico de la Inteligencia Artificial para la final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad saltarán al campo de juego en La Cartuja de Sevilla buscando sumar un nuevo título a sus vitrinas. La Copa del Rey está en juego y los dos equipos quieren darle una nueva alegría a su afición.

Cabe recordar que el conjunto madrileño es el cuarto equipo de España en títulos coperos con 10 trofeos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013), mientras que los de San Sebastian se coronaron campeones en tres ocasiones (1909,1987, 2020).

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El equipo de Diego Pablo Simeone no podría llegar de mejor forma a la final. Viene de superar una durísima serie de cuartos de final ante el poderosísimo Barcelona, rival al que también eliminó en las semifinales de esta competencia, para meterse entre los cuatro mejores de Europa por primera vez desde 2017.

Con el ánimo por las nubes, jugadores en plena confianza y un alto nivel colectivo, los colchoneros son los grandes favoritos a quedarse con la Copa del Rey. La última vez que la ganó fue en 2013, con el Cholo como DT y venciendo al Real Madrid en una épica final jugada en el Bernabéu.

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

¿Cómo llega la Real Sociedad?

El registro más reciente del conjunto txuri urdin antes de la final es el triunfo que dejó escapar en el último minuto ante el Alavés por Liga. Los de Matarazzo se imponían por 3 a 2, pero un agónico tanto de Lucas Boyé le dio el empate a la visita.

Séptimo en LaLiga y con aspiraciones de pelear por un puesto de Europa o Conference League (Betis y Celta ocupan esas posiciones, cuatro y dos puntos por delante), su capítulo más destacado en esta temporada ha sido la eliminación del Athletic en semis de Copa del Rey, volviéndose a quedar con el derbi copero tal como lo hizo en la final de 2020.

Deportivo Alaves V Real Sociedad - Copa Del Rey Quarter Finals | Europa Press Sports/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Los modelos anticipan un escenario muy equilibrado para la final, con dos equipos que comparten una fuerte identidad competitiva y que suelen sentirse cómodos en partidos de esta exigencia. Se espera un duelo más táctico que abierto, con el Atlético de Madrid buscando imponer su intensidad defensiva y su experiencia en finales, y con una Real Sociedad intentando sostener su estilo de posesión, presión alta y movilidad de sus mediocampistas.

Atlético de Madrid: los algoritmos lo posicionan levemente por delante, con una probabilidad cercana al 42%, respaldado por su experiencia en este tipo de encuentros y una de las defensas más sólidas de LaLiga, donde ha recibido menos de un gol por partido en la temporada.

los algoritmos lo posicionan levemente por delante, con una probabilidad cercana al 42%, respaldado por su experiencia en este tipo de encuentros y una de las defensas más sólidas de LaLiga, donde ha recibido menos de un gol por partido en la temporada. Empate: aparece en torno al 31%, un resultado muy probable considerando que ambos equipos tienen promedios de goles contenidos y que en varios de sus enfrentamientos recientes hubo marcadores ajustados o definidos por detalles mínimos.

aparece en torno al 31%, un resultado muy probable considerando que ambos equipos tienen promedios de goles contenidos y que en varios de sus enfrentamientos recientes hubo marcadores ajustados o definidos por detalles mínimos. Real Sociedad: se ubica cerca del 27%, sostenido por su regularidad a lo largo del campeonato y un funcionamiento colectivo que le permitió ubicarse entre los equipos con mayor precisión de pase y control del balón en la liga.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido cerrado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha. En ese contexto, los mercados vinculados al ritmo de juego cobran valor.

El “Menos de 2.5 goles” aparece como una opción sólida, acompañado por “Ambos equipos marcan: No”, en línea con la tendencia de ambos equipos a priorizar el orden defensivo en partidos decisivos. Además, el “Más de 4.5 tarjetas” también gana fuerza, considerando la intensidad que suele proponer el conjunto dirigido por Diego Simeone.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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