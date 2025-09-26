El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid

El primer derbi de la temporada 2025/26 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid ya está aquí. Este sábado ambos equipos se verán las caras en el estadio Metropolitano en la 7ª jornada de LaLiga, en un partido que siempre es especial y en el que habrá muchas cuentas pendientes.

Tanto el Atleti como el Madrid llegan a este duelo después de haber ganado sus respectivos partidos en la jornada intersemanal, sin embargo, el inicio de temporada que están teniendo los dos equipos es diferente.

Real Madrid vs Atlético de Madrid | Angel Martinez/GettyImages

El Atlético de Madrid no está teniendo su mejor arranque. Los de Simeone comenzaron LaLiga con una derrota y dos empates consecutivos, y en seis jornadas solo han logrado ganar dos partidos. En total, los rojiblancos suman 9 puntos y ocupa la novena posición de la tabla.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso no ha podido iniciar la temporada de mejor manera. Los blancos son el único equipo que ha conseguido hacer pleno de victorias y lideran la tabla con 18 puntos de 18 posibles.

El Real Madrid, ligero favorito en el derbi según la IA

En un derbi no importan los antecedentes ni el estado de forma de los contrincantes, al final las fuerzas de los dos equipos tienden a igualarse. Aún así, la Inteligencia Artificial de Opta ha hecho su pronóstico para este partido en el que le otorga cierta ventaja al Real Madrid.

Según el superordenador, los blancos tienen un 40,3% de posibilidades de conseguir los tres puntos en el Metropolitano, mientras que las opciones de victoria para el equipo colchonero son del 34,1%. La probabilidad de que el partido acabe en un empate al final de los 90 minutos es del 25,6%, según la IA de Opta.

