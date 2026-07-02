El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Australia y Egipto

Australia y Egipto se miden este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas por uno los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. El que resulte ganador de este cruce de eliminación directa se enfrentará en la siguiente instancia al vencedor de Argentina - Cabo Verde.

Australia llega como un equipo duro, ordenado y difícil de quebrar, mientras que Egipto aparece con mayor peso ofensivo por la presencia de Mohamed Salah, aunque pendiente de su estado físico tras una molestia muscular.

¿Cómo llega Australia?

Australia terminó segunda del Grupo D después de una fase de grupos muy seria. Comenzó con un gran triunfo por 2-0 sobre Turquía, luego cayó por el mismo resultado ante Estados Unidos y cerró con un empate 0-0 frente a Paraguay. Lejos de brillar, es un equipo competitivo, compacto. Concede pocos espacios y ataca de contra.

Solo marcó dos goles en tres partidos, pero también mantuvo dos porterías a cero. Su empate ante Paraguay recibió críticas por la falta de espectáculo, pero el conjunto de Tony Popovic no sale de su guión. Contra Egipto volverá a necesitar paciencia, orden y eficacia en las pocas situaciones que genere.

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

¿Cómo llega Egipto?

El equipo africano dejó escapar el liderato del Grupo G en la última fecha, pero igualmente firmó una primera fase muy positiva. Debutó con un empate 1-1 ante Bélgica, el favorito de la zona, luego venció 3-1 a Nueva Zelanda en un partido que comenzó perdiendo y cerró la fase de grupos con un 1-1 frente a Irán. Con cinco puntos, avanzó como segundo y se metió en una instancia eliminatoria mundialista por primera vez desde su debut en 1934.

La gran figura sigue siendo Mohamed Salah, autor de un gol y dos asistencias en la fase de grupos. Su estado físico es una de las claves de la previa, ya que salió tocado ante Irán por una molestia en el isquiotibial, aunque volvió a entrenar parcialmente y en Egipto confían en tenerlo disponible. Junto a Omar Marmoush, representa la mayor diferencia ofensiva de un equipo que ha mostrado más recursos de ataque que Australia.

New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Pronóstico de la IA para Australia vs Egipto

Los modelos anticipan un partido muy cerrado, con un favoritismo leve para Egipto. No hay una distancia enorme entre ambos equipos, pero el conjunto africano mostró más variantes ofensivas durante la fase de grupos y cuenta con un jugador diferencial como Salah. Australia, en cambio, parece más preparada para resistir que para dominar, por lo que su plan dependerá mucho de llevar el partido a un ritmo lento y de baja producción.

Egipto: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 43% , respaldada por su invicto en la fase de grupos, su empate ante Bélgica y la influencia de Salah, siempre que llegue en condiciones físicas aceptables. No es un favoritismo aplastante, pero sí suficiente para colocarlo un escalón por encima.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por su invicto en la fase de grupos, su empate ante Bélgica y la influencia de Salah, siempre que llegue en condiciones físicas aceptables. No es un favoritismo aplastante, pero sí suficiente para colocarlo un escalón por encima. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 31% , una opción muy real por el perfil del cruce. Australia viene de dos partidos consecutivos sin marcar, pero también ha demostrado capacidad para sostener marcadores cortos. Si Egipto no encuentra rápido a Salah o Marmoush entre líneas, el partido puede volverse largo y trabado.

aparece alrededor del , una opción muy real por el perfil del cruce. Australia viene de dos partidos consecutivos sin marcar, pero también ha demostrado capacidad para sostener marcadores cortos. Si Egipto no encuentra rápido a Salah o Marmoush entre líneas, el partido puede volverse largo y trabado. Australia: ronda el 26%, apoyada en su solidez defensiva, su capacidad para competir sin asumir riesgos y la experiencia reciente en partidos de eliminación directa. Su gran desafío será generar más peligro: ante Egipto no le alcanzará solo con cerrar espacios si no consigue lastimar en transición o pelota parada.

Recomendación de Apuesta (IA): más que un partido de muchos goles, el escenario apunta a una eliminatoria de detalles. Australia intentará achicar espacios y llevar el encuentro a un terreno físico, mientras que Egipto buscará que Salah y Marmoush reciban con ventaja cerca del área.



El "Menos de 2.5 goles" aparece como una opción fuerte por el estilo australiano y por el contexto de eliminación directa. También tiene valor "Egipto clasifica", más prudente que apostar al triunfo en los 90 minutos. Como alternativa específica, "Salah marca o asiste" puede ser interesante si finalmente es titular, porque casi todo el peso creativo egipcio pasa por sus intervenciones.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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