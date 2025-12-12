El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Barcelona vs Osasuna

Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la Jornada 17 de LaLiga entre el FC Barcelona y Osasuna desde el Spotify Camp Nou. Dicho enfrentamiento está programado a las 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España).

El conjunto catalán es líder del campeonato español con 40 unidades; mientras que Osasuna está en el décimoquinto lugar con 15 puntos.

A pesar de las dos derrotas (ambas como visitantes), los culés están en excelente forma, con una racha de ocho victorias en los últimos 10 partidos de LaLiga. En casa, son perfectos: ocho victorias en ocho partidos, con 28 goles a favor y solo cuatro en contra.

Por su parte, Osasuna tiene una irregularidad marcada, con solo una victoria en los últimos cinco partidos. Fuera de casa, han perdido seis de ocho encuentros. Budimir (6 goles) es su mayor amenaza, pero las lesiones y la debilidad defensiva (25 goles encajados) les complican.

En cuanto al historial reciente, el Barcelona domina con siete victorias, dos empates y una derrota en los últimos 10 duelos de LaLiga. En el Camp Nou, cinco triunfos seguidos sin encajar (13-0 global). La excepción fue la derrota 2-4 en Pamplona en septiembre de 2025, que contribuyó a una de las dos caídas del Barça esta temporada

El Barcelona es el favorito para ganar el partido

Barcelona es favorito para vencer a Osasuna | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok Barcelona sigue siendo claro favorito, pero las dos derrotas muestran que no son impenetrables, especialmente si Osasuna presiona alto.

La IA prevé un triunfo del Barcelona por 3-1, con posesión alta entre 65-70% y posible gol visitante en contragolpe. Esto ampliaría su ventaja en el liderato antes del parón.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de los locales, Barcelona tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 78% para el triunfo de los locales, 15% para el empate y 7% de opciones para el cuadro visitante.

Pronóstico: Barcelona 3-1 Osasuna

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP