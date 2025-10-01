El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el FC Barcelona vs PSG

El FC Barcelona y el París Saint Germain protagonizarán este miércoles el choque más apasionante de la segunda jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League 2025/26. Ambos vienen de racha y ganaron su primer partido, por lo que este encuentro promete grandes emociones para que los fanáticos del fútbol disfruten en todos los rincones del planeta.

El equipo español es el nuevo líder de LaLiga, donde busca el bicampeonato, y arrancó la campaña europea con victoria en el St. James Park ante el Newcastle de Eddie Howe: 1-2 con doblete de Marcus Rashford, la gran incorporación del equipo de Hansi Flick para la nueva campaña.

Por su parte, el vigente campeón de la UCL tropezó en en derbi francés ante el Olympique de Marsella y su victoria por un escaso 2-0 frente al débil Auxerre sembró dudas sobre el momento que vive el equipo del exentrenador culé Luis Enrique. En la competencia continental el arranque fue inmejorable, ya que lograron aplastar 4-0 a la Atalanta de Ivan Jurić en el Parc des Princes hace dos semanas.

El FC Barcelona, el favorito para la Inteligencia Artificial

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDAD | JOSEP LAGO/GettyImages

La Inteligencia Artificial de Opta ha hecho su pronóstico para este partido entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain, dando como claro favorito al equipo español. Según el superordenador, las probabilidades de victoria del equipo blaugrana son del 50.3%, mientras que al equipo francés le dan un 27.4% de opciones de lograr los tres puntos en el Estadi Olimpic. La probabilidad de que el encuentro acabe en un empate al final de los 90 minutos es del 22.3%, según la IA de Opta.

Estas cifras se basan principalmente en el análisis de las estadísticas de los partidos disputados hasta la fecha y los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

