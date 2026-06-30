El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Bélgica y Senegal

Los dieciseisavos de final del Mundial llegaron para quedarse, al menos durante esta semana. Este miércoles repleto de partidos tendrá entre su repertorio el duelo entre Bélgica, que se clasificó como primera del Grupo G, y Senegal, que consiguió una agónica clasificación como uno de los mejores terceros luego de una serie de resultados que le permitió avanzar pese a no terminar entre los dos primeros del Grupo I.

¿Cómo llega Bélgica?

Jeremy Doku, Youri Tielemans, Belgica | Fran Santiago/GettyImages

Bélgica encontró su mejor versión recien en la última jornada de la fase de grupos. Después de dos empates ante Egipto e Irán, el conjunto de Rudi García goleó 5-1 a Nueva Zelanda, terminó primero del Grupo G y llegó a dieciseisavos más aliviado. Leandro Trossard firmó un doblete, Kevin De Bruyne volvió al gol, Romelu Lukaku aportó un tanto y una asistencia desde el banco, además del regreso de Jérémy Doku.

El resultado, claro está, le generó más confianza a un plantel que fue de menos a más en el torneo. Zeno Debast reconoció que el rival para esta ronda terminó siendo distinto al esperado, pero no deja de lado el optimismo. "Senegal es un equipo realmente bueno. Si estamos en buena forma y seguimos con la dinámica positiva de nuestro último partido, creo que será muy bueno", expresó el defensor. Por su parte, Rudi García bajó el entusiasmo. "Todavía no hemos ganado nada", dijo el DT.

¿Cómo llega Senegal?

Moussa Niakhate, Nicolas Jackson, Senegal | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Senegal consiguió su boleto a dieciseisavos luego de un cierre brillante contra Irak. El conjunto africano goleó 5-0 en Toronto, se quedó con los tres puntos y logró meterse entre los mejores terceros del torneo. No la tuvieron fácil, los primeros dos partidos les tocó enfrentarse a una favorita como lo es Francia y luego a una potencia como lo es Noruega, pero la goleada del viernes le alcanzó para la clasificación.

Pape Thiaw destacó la tarea de sus dirigidos y valoró el esfuerzo realizado durante toda la fase de grupos. "El objetivo era terminar el trabajo. Había que hacerlo si queríamos mantenernos vivos", dijo el seleccionador.

Pronóstico de la IA para Bélgica vs Senegal

Los modelos anticipan un cruce parejo, con Bélgica levemente por delante por su cierre de grupo y la jerarquía de De Bruyne, Trossard, Doku y Lukaku. Senegal llega con menos regularidad, aunque sus ocho goles en la fase de grupos dan a entender que va a ser un partido con llegadas en ambos arcos.

Bélgica : los algoritmos la ubican cerca del 46% de probabilidades de quedarse con el triunfo, impulsada por su liderato en el Grupo G, sus seis goles a favor y apenas dos en contra.

: los algoritmos la ubican cerca del 46% de probabilidades de quedarse con el triunfo, impulsada por su liderato en el Grupo G, sus seis goles a favor y apenas dos en contra. Empate: aparece alrededor del 27%, una opción posible por el carácter eliminatorio del cruce y la cautela que suele aparecer en este tipo de partidos.

aparece alrededor del 27%, una opción posible por el carácter eliminatorio del cruce y la cautela que suele aparecer en este tipo de partidos. Senegal: se mueve cerca del 27%, respaldado por su goleada 5-0 a Irak y por una ofensiva que ya marcó ocho veces en el torneo.

Recomendación de Apuesta (IA): el camino principal es "Ambos equipos anotan". Bélgica encontró gol en su mejor momento del Mundial y Senegal convirtió en sus tres partidos de grupo, incluso contra Francia y Noruega.

Como alternativa, el "Más de 2.5 goles" también tiene sentido si las cuotas acompañan. El marcador que mejor encaja con este análisis es un 2-1 para Bélgica, con los Diablos Rojos avanzando a octavos sin pasar una tarde tranquila.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026