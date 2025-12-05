El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Betis vs Barcelona

El FC Barcelona jugará por la jornada 16 de LaLiga este sábado 6 de diciembre frente al Betis. Todo esto después de jugar sus respectivos duelos frente al Atlético de Madrid y el clásico ante el Sevilla en la pasada fecha del máximo circuito del futbol español.

Los duelos entre blaugranas y verdiblancos suelen ser por demás apretados y más en el Benito Villamarín, de cara a una temporada en la cual los locales quieren recortar distancia con el líder y soñar con pelear el campeonato.

El Barcelona tiene muchas posibilidades de triunfo

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Según la información recopilada por la Inteligencia Artificial de Grok existe un 51.7% de posibilidades de que el FC Barcelona se lleve los tres puntos en este duelo, mientras que un 25.6% es para el Betis y también existe otro 22.7% de probabilidades de que esto termine empatado. Esto contemplando sus últimos enfrentamientos y su posición actual en la clasificación general, donde los azugranas son líderes y los verdiblancos están en el quinto lugar.

La útima ocasión en que estos equipos se vieron las caras en LaLiga, terminó en empate el último 5 de abril de este año, con goles de Gavi para los blaugranas y de Souza para el Betis.

El Betis quiere poner fin a 15 años sin ganarle al Barcelona en casa

El local lleva casi quince años sin ganar a los culés como local, en concreto desde el 3-1 copero (con doblete de Jorge Molina y gol de Arzu y tanto visitante de Messi) que le endosó en enero de 2011.

Ese triunfo, además, fue inútil por cuanto acaeció en la vuelta de un octavo de final que superó el Barcelona sin apuros tras liquidar la eliminatoria en la ida con un 5-0.

La última victoria liguera en casa del Betis frente al Barcelona data de la temporada 2007/08, un 3-2 con goles tempraneros de los azulgranas Bojan y Eto’o remontados por un doblete de Edú y un tanto de Juanito.

