El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Canadá y Marruecos

Canadá y Marruecos abrirán este sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston la instancia de octavos de final del Mundial 2026.

Canadá ya superó el mejor registro mundialista, mientras que Marruecos intenta demostrar que lo hecho en Qatar 2022 no fue una excepción. El ganador de este cruce jugará en cuartos de final contra el vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.

¿Cómo llega Canadá?

Canadá avanzó a instancias eliminatorias por primera vez en su tercera participación mundialista tras terminar segunda del Grupo B, por detrás de Suiza. En los 16vos volvió a hacer historia al derrotar 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en el minuto 90+2 que rompió un partido cerrado y llevó al seleccionado norteamericano a octavos de final.

El equipo canadiense no siempre brilla desde el juego, pero compite con una intensidad muy alta y ha demostrado una gran capacidad para sostener partidos largos. Con Alphonso Davies como principal arma para romper por la banda y Jonathan David como referencia ofensiva, los de Marsch llegan con confianza, aunque saben que ante Marruecos necesitará más claridad en ataque que la mostrada frente a Sudáfrica.

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

¿Cómo llega Marruecos?

Marruecos llega tras una clasificación heroica ante Países Bajos. El equipo africano comenzó perdiendo por el gol de Cody Gakpo en el minuto 72, pero no se resignó y consiguió el empate en el descuento a través de Issa Diop para forzar la prórroga. En la tanda de penaltis, se impuso por 3-2 con Bono en modo figura.

El conjunto marroquí ya había terminado segundo de su grupo, detrás de Brasil, y vuelve a meterse entre los mejores del Mundial después de su histórica campaña en Qatar 2022. Con una estructura competitiva y futbolistas con roce internacional aparece como un rival incómodo para cualquiera. No domina siempre, pero sabe resistir y cuenta con delanteros en un gran nivel.

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Pronóstico de la IA para Canadá vs Marruecos

Los modelos anticipan un cruce muy parejo, con una leve ventaja para Marruecos por experiencia reciente en instancias decisivas y por la jerarquía de varios de sus futbolistas. Canadá llega con el impulso emocional de jugar su mejor Mundial, pero Marruecos tiene más recorrido en partidos de eliminación directa y una estructura defensiva más probada.

Marruecos: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 42% , apoyada en su oficio competitivo, la presencia de Bono en el arco y la experiencia de un plantel que ya sabe jugar rondas avanzadas. No llega sobrado, pero sí con argumentos para manejar mejor los momentos tensos del partido.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , apoyada en su oficio competitivo, la presencia de Bono en el arco y la experiencia de un plantel que ya sabe jugar rondas avanzadas. No llega sobrado, pero sí con argumentos para manejar mejor los momentos tensos del partido. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 32% , una posibilidad muy fuerte por el perfil de ambos equipos. Canadá viene de ganar con un gol en el descuento y Marruecos acaba de avanzar por penaltis, por lo que no sería extraño otro encuentro cerrado y definido por detalles.

aparece alrededor del , una posibilidad muy fuerte por el perfil de ambos equipos. Canadá viene de ganar con un gol en el descuento y Marruecos acaba de avanzar por penaltis, por lo que no sería extraño otro encuentro cerrado y definido por detalles. Canadá: ronda el 26%, sostenida por su intensidad, el empuje de Davies y el entusiasmo de estar viviendo una campaña histórica. Su desafío será convertir ese impulso en mayor producción ofensiva, porque ante Marruecos difícilmente le alcance con atacar solo por ráfagas.

Recomendación de Apuesta (IA): más que un partido abierto, el escenario apunta a una eliminatoria de paciencia, duelos físicos y mucho peso emocional. Canadá puede acelerar por fuera, pero Marruecos suele sentirse cómodo cuando el rival se desespera y deja espacios.



El "Menos de 2.5 goles" aparece como una opción muy fuerte por el perfil reciente de ambos cruces. También tiene valor "Marruecos clasifica", más prudente que apostar por su victoria en los 90 minutos. Como alternativa, "Empate al descanso" encaja con dos equipos que probablemente prioricen no cometer errores durante la primera mitad.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026