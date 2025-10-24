El pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT para el partido Mazatlán vs América

Este viernes 24 de octubre el Mazatlán FC recibe al Club América en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en un enfrentamiento que se antoja muy disparejo por el nivel futbolístico de cada club.

El conjunto de la 'Perla del Pacífico' ocupa una posición comprometida en la tabla siendo décimo quinto sitio: con apenas 12 puntos tras 14 jornadas y una diferencia de goles negativa de -8 (17 goles a favor, 25 en contra).

El cuadro de Coapa por su parte llega bastante sólido: 30 puntos en 14 partidos, +15 en diferencia de goles, ubicado en la parte alta de la clasificación como escoltas de los líderes.

A su vez, el cuadro local sabe que enfrentar a las águilas ha sido difícil. Esta ventaja psicológica puede jugar un rol importante para los visitantes.

Además, los hombres de Jardine tienen mayores recursos para imponerse, tanto ofensiva como defensivamente.

Aunque cabe recordar que el Ave viene acarreando muchas bajas por lesiones y hay muchos jugadores en duda como Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza, a reserva algunos de ellos podrían ser opción en el banquillo (a excepción de Dagoberto Espinoza que volverá hasta el próximo año tras su reciente lesión de rodilla).

El América, el claro favorito para ganar el partido

Las águilas son las favoritas al triunfo | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de ChatGPT, se anticipa un favoritismo claro para Club América, con Mazatlán obligado a hacer un partido inteligente para no quedar a merced del rival. Por ejemplo, un pronóstico de 1-3 favoreciendo a América aparece como probable.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 68% para el triunfo de los capitalinos, 20% para el empate y 12% de opciones para el cuadro anfitrión.