El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Chivas vs América

Este sábado 14 de febrero se llevará a cabo la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México) y 04:07 horas (España).

El conjunto rojiblanco llega como líder absoluto del torneo con cinco victorias en cinco partidos, invicto, con 15 puntos y un gran nivel bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Armando "La Hormiga" González está en racha goleadora, y el equipo se ve sólido defensivamente (una de las mejores defensas del torneo hasta ahora). Jugar en el Akron es una ventaja enorme, donde han sido muy fuertes.

Mientras tanto, el cuadro azulcrema tuvo un arranque irregular (incluso sin goles en los primeros tres juegos), pero ya reaccionó con dos victorias consecutivas, y su ofensiva empieza a carburar con jugadores como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, además, André Jardine sabe manejar estos partidos grandes, y las Águilas tienen profundidad de plantilla y experiencia en finales.

Esto refleja el momento brutal que vive el Rebaño Sagrado y el factor local, algo poco común en los últimos años donde casi siempre las Águilas llegaban como el equipo favorito.

El Guadalajara es el favorito para vencer al América

Chivas es el favorito para ganar según la IA

De acuerdo con el pronóstico personal de Grok para este Clásico: va a ser un partido cerrado, intenso y táctico, como casi siempre pasa en estos duelos (históricamente hay muchos empates o resultados cortos). El Clásico Nacional suele romper cualquier lógica por la rivalidad, la presión y el orgullo.

Dicho eso, la IA se inclinó un poco por Chivas para ganar por la racha invicta, el liderato, el buen futbol que traen y el apoyo del Akron. Lo ve 2-1 para Chivas o 1-0 en un partido donde "La Hormiga" podría marcar la diferencia.

Aunque, hay que tomar en cuenta que si América llega enchufado y aprovecha alguna baja en Chivas (como Luis Romo por lesión), fácilmente pueden dar la sorpresa y ganar 1-2, como predicen algunos analistas.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 45% para el triunfo del cuadro tapatío, 29% para el empate y 26% de opciones para los azulcremas.

Pronóstico: Chivas 2-1 América.

