El pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT para el partido Chivas vs Monterrey

Este sábado 8 de octubre el Club Deportivo Guadalajara recibe al Club de Fútbol Monterrey en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en un enfrentamiento que se antoja bastante parejo por el nivel futbolístico de cada club.

Chivas ha ganado 20 veces frente a Monterrey, El cuadro regiomontano ha ganado 17 veces, y han empatado 9 veces. Jugando en casa, el conjunto rojiblanco tiene una ligera ventaja histórica: de los enfrentamientos en su estadio tiene más victorias que derrotas frente a Monterrey.

No obstante, Monterrey ha demostrado capacidad para imponerse cuando lo necesita como en la Jornada 14 del Clausura 2025 venció a Chivas 3-1.

El conjunto tapatío viene de asegurar virtualmente su pase al Play-In tras una victoria en la fecha pasada. Mientras que, la Pandilla llega motivado para elevar su nivel, aunque como visitante puede sufrir más.

Chivas con ligera ventaja para ganar el partido por la localía

Chivas y Rayados será un duelo muy parejo | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de ChatGPT el Rebaño Sagrado aprovechará su casa, la tensión por cerrar bien la fase regular y la necesidad de asegurar posición lo harán salir con más determinación. Monterrey no se resignará y marcará al menos un gol, pero confío en que la localía y el momento le den la ventaja al equipo tapatío.

Si tuviese que dar una tendencia, diría que Chivas parte ligeramente como favorito por localía, pero el margen no es amplio: podría terminar en empate o victoria estrecha. Quizá un 2-1 a favor del Rebaño Sagrado.

Las probabilidades que la IA otorgó según las cuotas públicas y en modelos de comparación de casas de apuestas (estas estimaciones provienen de un consenso entre comparadores de cuotas y algoritmos de pronóstico) fueron de 37% para el triunfo de los rojiblancos, 24% para el empate y 39% de opciones para el cuadro albiazul.

Pronóstico: Chivas 2-1 Monterrey.

