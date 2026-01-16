El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Chivas vs Querétaro

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Querétaro.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España).

El Rebaño Sagrado arrancó con dos victorias en dos jornadas: 2-0 vs Pachuca en casa y un agónico 0-1 vs Juárez de visita con gol de último minuto de Yael Padilla en el 94'. Seis puntos perfectos, tres goles a favor y cero en contra manteniendo una defensa sólida y ofensiva efectiva. Son colíderes junto a Toluca, con buena rotación y jugadores.

Mientras que, los Gallos Blancos tuvo un mal arranque. Solo un punto en dos jornadas: empate 1-1 vs Pumas y derrota 1-2 vs Tijuana en casa. Colocándose en el puesto 15 de la tabla. Se reforzaron en el mercado invernal, pero aún no encuentran el ritmo. Como visitantes contra equipos fuertes, suelen sufrir.

Chivas domina en el Akron: Querétaro no gana ahí desde hace años (última victoria en 2014). En general, el Rebaño tiene ventaja histórica en casa, con muchos empates y victorias sin recibir gol.

El Guadalajara es el favorito para vencer a Gallos Blancos

Chivas es el favorito para ganar | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, Chivas gana sin muchos problemas. El Rebaño llega enchufadísimo, con confianza alta y el factor Akron que pesa mucho. Querétaro está en crisis temprana y con poca puntería.

La IA prevé un triunfo de Chivas siendo el claro favorito para ganar y quedarse con las tres unidades. Un resultado probable es Guadalajara 2-0 Querétaro (o 3-1 si los Gallos logran descontar en alguna contra). Es ideal para que el Guadalajara siga invicto y se mantenga en la punta antes del parón por fechas FIFA.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 70% para el triunfo del cuadro tapatío, 20% para el empate y 10% de opciones para los Gallos Blancos.

Pronóstico: Chivas 2-0 Querétaro.

