El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Cruz Azul vs Puebla

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Puebla.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 22:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México) y 04:05 horas (España).

La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón arrancó floja con derrota vs León en la J1 (visitante), pero reaccionaron en la J2 con victoria 2-0 vs Atlas en su "debut" en el Cuauhtémoc. Tres puntos, defensa sólida (portería en cero en el último) y confianza subiendo. La mudanza a Puebla ha sido un tema, pero el equipo parece adaptándose bien.

La Franja tiene tres puntos también perdieron ante Atlas en la Jornada 1, pero ganaron 2-1 vs Mazatlán en casa en la Jornada 2. Están en la parte media-baja (alrededor del puesto 10), con ofensiva decente, pero defensa vulnerable. Como "visitantes" contra Cruz Azul en su propio estadio, el factor anímico puede jugar en contra, pero vienen con momentum.

El cuadro celeste domina los enfrentamientos recientes (más victorias y goles), aunque Puebla ha dado sorpresas en casa. En el Cuauhtémoc, los duelos suelen ser parejos, pero La Máquina tiene ventaja por calidad de plantilla.

El Cruz Azul es el favorito para vencer al Puebla

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Cruz Azul gana con relativa comodidad. La Máquina llega con mejor plantilla, revancha tras el mal debut y el impulso de la victoria pasada en el mismo estadio. Puebla puede complicar con garra local, pero les falta punch contra equipos top.

Cruz Azul es el favorito por la IA para vencer al Puebla en el Cuauhtémoc | Agustin Cuevas/GettyImages

La IA prevé un triunfo de la Máquina con un resultado probable 2-1 (o 2-0 si cierran bien atrás). Es un duelo para que La Máquina sume seis puntos y suba en la tabla antes del parón por selección.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 65% para el triunfo del cuadro celeste, 20% para el empate y 15% de opciones para los camoteros.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Puebla.

