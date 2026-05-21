El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Cruz Azul vs Pumas UNAM

Llegó la hora del primer duelo de la gran final del fútbol mexicano este jueves 21 de mayo en la ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Universidad Nacional. Por ende, le consultamos su pronóstico a la IA de Grok para el primer compromiso programado a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

El conjunto celeste viene de ser tercer lugar de la clasificación general y de haber eliminado a Atlas FC y el Club Deportivo Guadalajara en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

El equipo de Joel Huiqui tiene un plantel sólido, buena defensa y experiencia en Liguillas. Como locales, suelen ser fuertes y buscarán tomar ventaja para la vuelta. Muchos analistas los ven como ligeros favoritos para el título.

Por su parte, el cuadro de la UNAM fue el líder de la fase regular y tras haber echado de la competencia al Club América y Club Pachuca, quieren romper su sequía de 15 años sin ser campeón.

En el caso de los dirigidos por Efraín Juárez tienen buen ataque y cierran en el Olímpico que han convertido en una fortaleza, pero de visita suelen ser más cautelosos. Efraín Juárez es un técnico que propone bien, pero la presión de la final puede pesar.

Además, en el historial reciente y finales han empatado en duelos directos recientes (como el 2-2 de la fase regular). En finales históricas están 1-1 (Cruz Azul ganó en 79, Pumas en 81), pero esto es un contexto nuevo. La ida suele ser conservadora en finales de Liga MX.

Será una serie muy pareja que se definirá en la vuelta en CU. Cruz Azul tiene ligera ventaja por plantilla y momento, pero Pumas como local es peligroso.

Cruz Azul es favorito en la ida para ganar ante Pumas UNAM

Cruz Azul es el favorito para ganar la ida | Simon Barber/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, este compromiso será un partido muy cerrado para la final de ida entre el Cruz Azul 1-0 Pumas o Cruz Azul 2-1 Pumas. Una victoria estrecha para la Máquina en casa, con un partido muy cerrado y táctico.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 60% para el triunfo del cuadro local, 22% para el empate y 18% de opciones para los universitarios.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Pumas UNAM.

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