El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Ecuador vs Alemania

Ecuador y Alemania se medirán en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. La Tricolor se juega su última oportunidad de clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que los bávaros tienen garantizado su boleto a la siguiente ronda.

El duelo se llevará a cabo este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El equipo de la Conmebol ha sido una de las grandes decepciones del torneo hasta el momento. Ecuador suma apenas un punto, tras caer por la mínima diferencia ante Costa de Marfil y empatar, de manera sorpresiva, ante Curazao.

El cuadro dirigido por Sebastián Beccacece solamente aspira a calificar a la siguiente ronda del torneo como uno de los mejores ocho terceros lugares.

Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Enfrente tendrán a Die Mannschaft, un equipo que destrozó a Curazao por marcador de 7-1 y que venció por 2-1 a Costa de Marfil. El equipo liderado por Manuel Neuer, Florian Wirtz, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Joshua Kimmich y Jamal Musiala será un rival durísimo para La Tri.

La IA ve a Alemania como la gran favorita para llevarse el triunfo ante Ecuador

De acuerdo con el pronóstico de la Inteligencia Artificial Grok, el cuadro alemán, dirigido por Julian Nagelsmann, saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos ante Ecuador en la tercera jornada de la fase de grupos.

Según este ejercicio, Alemania tiene una probabilidad de triunfo del 62%, mientras que Ecuador cuenta con apenas una probabilidad de ganar del 15%.

La probabilidad de que el duelo termine en un empate es del 23%.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

En caso de empate, la Tri quedará a merced de lo que hagan los demás equipos y rezará por clasificar como uno de los mejores terceros lugares con apenas dos puntos.

Si pierden, Ecuador se sumará a la fila de los equipos eliminados del Mundial 2026. Este sería un duro golpe para el cuadro sudamericano, que terminó segundo en su eliminatoria y cuenta con futbolistas de la talla de William Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo.

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