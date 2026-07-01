El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Austria

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrán un más que atractivo cruce entre dos selecciones europeas con el España - Austria del próximo jueves 2 de julio. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, ambos equipos saldrán a buscar el boleto a la próxima instancia donde los espera el vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.

¿Cómo llega España?

La Roja tuvo un comienzo inesperado al igualar sin goles frente a Cabo Verde, uno de los resultados más sorprendentes de la fase de grupos. Sin embargo, reaccionó con autoridad al golear 5-0 a Arabia Saudita y luego venció por 1-0 a Uruguay, resultado que le permitió asegurar el primer puesto del Grupo H. El equipo de Luis de la Fuente terminó invicto la primera fase y y no recibió goles en ninguno de los tres partidos.

Más allá de los resultados, el equipo de Luis de La Fuente aún no ha mostrado el nivel de juego que la llevó a ser una de las grandes favoritas al título. El juego dinámico al que nos tenía acostumbrados no fluyó a excepción de la goleada con Arabia Saudita. Necesitará mucho más si quiere llegar lejos en esta Copa.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

¿Cómo llega Austria?

Austria llega como segunda del Grupo J. Debutó con un triunfo 3-1 sobre Jordania, luego cayó 2-0 ante Argentina, y en la última jornada protagonizó un espectacular 3-3 frente a Argelia, rescatando el empate con un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 96 para asegurar su clasificación.

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick mostró dos caras muy distintas durante el torneo. Por momentos desplegó la presión intensa y el ritmo alto que caracterizan a su entrenador, pero también dejó importantes espacios defensivos y estuvo a instantes de quedar eliminada.

Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Kyle Rivas - FIFA/GettyImages

Pronóstico de la IA para España vs Austria

Los modelos anticipan un partido favorable para España. Aunque el conjunto de Luis de la Fuente todavía no alcanzó su mejor nivel futbolístico, llega invicto, terminó primero de su grupo y continúa siendo uno de los equipos más sólidos defensivamente del campeonato. Austria representa un rival incómodo por su intensidad y presión alta, pero la diferencia de calidad individual y profundidad de plantilla inclina el pronóstico hacia los españoles.

España: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 67% , respaldada por su liderato del Grupo H, tres partidos consecutivos sin recibir goles y una racha que ya supera la treintena de encuentros sin conocer la derrota.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por su liderato del Grupo H, tres partidos consecutivos sin recibir goles y una racha que ya supera la treintena de encuentros sin conocer la derrota. Empate (al cabo de los 90 minutos): aparece alrededor del 21% , contemplando un escenario en el que Austria consiga llevar el partido a un ritmo físico y cerrado, obligando a España a resolver la eliminatoria en la prórroga.

aparece alrededor del , contemplando un escenario en el que Austria consiga llevar el partido a un ritmo físico y cerrado, obligando a España a resolver la eliminatoria en la prórroga. Austria: ronda el 12% , impulsada por el carácter competitivo mostrado durante la fase de grupos y por un sistema que incomoda a muchos rivales. Sin embargo, las dudas defensivas exhibidas ante Argentina y Argelia reducen considerablemente sus opciones frente a una selección del nivel de España.

ronda el , impulsada por el carácter competitivo mostrado durante la fase de grupos y por un sistema que incomoda a muchos rivales. Sin embargo, las dudas defensivas exhibidas ante Argentina y Argelia reducen considerablemente sus opciones frente a una selección del nivel de España. Recomendación de Apuesta (IA): el escenario más probable es un encuentro con dominio territorial español y una Austria esperando el momento adecuado para presionar y salir rápido. Si España consigue mover el balón con fluidez y encuentra espacios entre líneas, debería generar suficientes ocasiones para inclinar la eliminatoria.

El "España gana" aparece como la opción más sólida, acompañado por "España clasifica" para quienes prefieran cubrir un posible tiempo suplementario. También ofrece valor el "Menos de 3.5 goles", ya que España ha construido su clasificación desde la seguridad defensiva y Austria suele competir mejor cuando logra mantener los partidos con marcadores ajustados.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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