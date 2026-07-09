El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Bélgica

El sueño mundialista de España se pone nuevamente a prueba este viernes 10 de julio cuando el conjunto de Luis de la Fuente se enfrente a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

El ganador sacará pasaje a las semifinales, donde ya lo estará esperando el vencedor del cruce entre Francia y Marruecos.

¿Cómo llega España?

Apuntado como una de los candidatas al título, La Roja viene creciendo partido a partido. Tras vencer con comodidad a Austria en 16vos por 3 a 0, debió trabajar para sacarse de encima a un rival de gran jerarquía como lo es Portugal. Mikel Merino, en tiempo de descuento y tras un gran pase de Ferran Torres, anotó el único gol de aquel encuentro.

España es un equipo menos golpeador que aquel que ganó la Euro en 2024, pero mucho más sólido en lo defensivo, al punto tal de ser la única selección que no recibió goles en esta Copa.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo llega Bélgica?

La selección de Rudi Garcia llega en su mejor momento a este duelo. Tras una fase de grupos en la que dejó ciertas dudas, el equipo apareció a la hora de la verdad. Primer para dar vuelta un partido que parecía perdido ante Senegal y luego para golear con autoridad a Estados Unidos.

El equipo fue apareciendo con el correr de los partidos y sus futbolistas más importantes (Trossard, Tielemans, De Ketelaere), tomando confianza a partir de las victorias.

US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USA | BRUNO FAHY/GettyImages

Pronóstico de la IA para España vs Bélgica

Los modelos anticipan un cruce de enorme exigencia, con España como favorita por rendimiento, equilibrio y solidez defensiva. La Roja llega a los cuartos de final sin haber recibido goles en todo el Mundial, un dato que explica buena parte de su candidatura. Bélgica, en cambio, aparece como una amenaza muy seria por su pegada: marcó 13 tantos en cinco partidos y viene de eliminar a Estados Unidos con un contundente 4-1.

España: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 56% , respaldada por su seguridad defensiva, su capacidad para controlar los partidos desde la posesión y una trayectoria muy firme en el torneo. El equipo no siempre ha brillado en ataque, pero concede muy poco y suele llevar los encuentros al terreno que más le conviene.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por su seguridad defensiva, su capacidad para controlar los partidos desde la posesión y una trayectoria muy firme en el torneo. El equipo no siempre ha brillado en ataque, pero concede muy poco y suele llevar los encuentros al terreno que más le conviene. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 25% , una opción posible por el peso de la instancia y por el peligro ofensivo de Bélgica. España parte mejor, pero si los belgas consiguen resistir el primer tramo y correr con espacios, el partido puede volverse mucho más incómodo.

aparece alrededor del , una opción posible por el peso de la instancia y por el peligro ofensivo de Bélgica. España parte mejor, pero si los belgas consiguen resistir el primer tramo y correr con espacios, el partido puede volverse mucho más incómodo. Bélgica: ronda el 19%, sostenida por su potencia goleadora y por la confianza que le dio la goleada ante Estados Unidos. La baja de Amadou Onana por lesión es un golpe importante en el mediocampo, pero el equipo conserva suficientes recursos ofensivos como para poner en aprietos a cualquier defensa.



Recomendación de Apuesta (IA): el favoritismo español es claro, aunque no conviene leer el partido como un trámite. Bélgica llega con más gol que orden, mientras que España ha construido su candidatura desde la estabilidad y el control.



El "España clasifica" aparece como la opción más prudente, por encima del triunfo directo en los 90 minutos. También tiene valor el "Menos de 3.5 goles", porque España suele reducir el ritmo de los partidos grandes. Como alternativa más específica, "España gana y Bélgica menos de 1.5 goles" encaja con el perfil de una Roja que todavía no recibió tantos en el torneo.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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