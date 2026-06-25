El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre España y Uruguay

La tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026 ofrecerá uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. España y Uruguay se enfrentan en Guadalajara y todo puede pasar.

La Roja llega como líder con cuatro puntos y depende de sí misma para terminar en lo más alto de la zona. Uruguay, en cambio, afronta una verdadera final. Necesita ganar para asegurarse el pase y evitar depender de otros resultados. Con Lamine Yamal de un lado y Federico Valverde del otro, el encuentro promete un choque de estilos entre el dominio de la posesión español y la intensidad que caracteriza a los equipos de Marcelo Bielsa.

¿Cómo llega España?

Tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut, España reaccionó con autoridad en la segunda jornada al derrotar 4-0 a Arabia Saudita. Un resultado que volvió a colocar al al conjunto de Luis de la Fuente en el lote de los candidatos al título y que le devolvió la confianza a un plantel repleto de talento. Lamine Yamal abrió el marcador con su primer gol en una Copa del Mundo, mientras que Mikel Oyarzabal brilló con un doblete y una asistencia.

Un empate debería alcanzarle para terminar primera, salvo una goleada muy amplia de Cabo Verde sobre Arabia Saudita. Sin embargo, una derrota podría complicar seriamente su panorama e incluso relegarla al tercer puesto dependiendo de la combinación de resultados.

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

¿Cómo llega Uruguay?

La Celeste viene dejando una imagen muy por debajo de las expectativas. En el debut igualó 1-1 con Arabia Saudita y en la segunda fecha volvió a dejar escapar puntos al empatar 2-2 frente a la sorprendente Cabo Verde.

El equipo de Marcelo Bielsa mostró momentos de buen fútbol y generó suficientes ocasiones para ganar ambos encuentros, pero volvió a pagar muy caros sus errores defensivos. Llega a la última jornada sin margen de error: una victoria le asegura la clasificación, mientras que un empate lo obligará a mirar el otro partido del grupo y una derrota significará la eliminación.

FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPV | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Pronóstico de la IA para España vs Uruguay

Los modelos anticipan un partido intenso y muy competitivo, aunque con un favoritismo moderado para España. La selección de Luis de la Fuente llega con mayor confianza tras su contundente victoria sobre Arabia Saudita y ha demostrado un funcionamiento colectivo más consistente. Uruguay, por su parte, tiene la obligación de ganar y probablemente asuma más riesgos de lo habitual, algo que podría generar espacios para los atacantes españoles.

España : los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 52%, respaldada por el gran nivel mostrado en la segunda jornada, una racha de 33 partidos sin perder y un plantel que combina experiencia con el desequilibrio de jóvenes como Lamine Yamal.

: los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 52%, respaldada por el gran nivel mostrado en la segunda jornada, una racha de 33 partidos sin perder y un plantel que combina experiencia con el desequilibrio de jóvenes como Lamine Yamal. Empate : aparece alrededor del 26%, un resultado que podría beneficiar a España y que no sería extraño en un duelo entre dos selecciones de gran nivel competitivo.

: aparece alrededor del 26%, un resultado que podría beneficiar a España y que no sería extraño en un duelo entre dos selecciones de gran nivel competitivo. Uruguay: ronda el 22%, sostenido por la calidad individual de futbolistas como Federico Valverde y Darwin Núñez, aunque las dudas defensivas exhibidas en las dos primeras jornadas reducen sus opciones frente al líder del grupo.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido abierto, con Uruguay obligado a buscar el triunfo y España encontrando espacios para explotar su velocidad por las bandas. Ese contexto favorece los mercados relacionados con goles.

El "Más de 2.5 goles" aparece como una de las opciones más interesantes, acompañado por "Ambos equipos marcan: Sí", teniendo en cuenta la necesidad ofensiva de Uruguay y el gran momento que atraviesa el ataque español. Como alternativa más conservadora, "España empate, apuesta no válida" también presenta valor por el mejor presente del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

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