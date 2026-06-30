El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1° de julio en el Levi's Stadium de Santa Clara por uno de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. El ganador avanza a los octavos de final para enfrentarse al vencedor del cruce entre Bélgica y Senegal, mientras que el perdedor pondrá fin a su aventura mundialista.

¿Cómo llega Estados Unidos?

Estados Unidos ha sido una de las gratas sorpresas del torneo. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino debutó con un contundente 4-1 sobre Paraguay, desplegando un fútbol de presión alta, transiciones rápidas y una enorme variedad de recursos ofensivos. En la segunda jornada confirmó su gran momento al imponerse 2-0 a Australia, resultado que le permitió asegurar de manera anticipada el primer puesto del Grupo D.

Con el liderato garantizado, Pochettino apostó por una alineación con numerosas rotaciones en la última fecha y cayó de forma sorpresiva frente a Turquía. Pero más allá del resultado, lo hecho en la fase de grupos ha cambiado la percepción que el resto de los equipos tiene sobre el dueño de casa y el respeto es otro.

USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

¿Cómo llega Bosnia y Herzegovina?

El conjunto balcánico, verdugo de Italia en las Eliminatorias UEFA, escribió una nueva página en su historia al clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria en su segunda participación mundialista. Sorprendió en su estreno al empatar 1-1 frente a Canadá, uno de los anfitriones del torneo, y uego sufrió una dura derrota 4-1 ante Suiza, complicando seriamente sus opciones de avanzar.

Con la obligación de ganar en la última jornada, respondió con personalidad y derrotó 3-1 a Qatar, resultado que le permitió meterse entre los mejores terceros. El equipo mostró carácter en el momento de mayor presión y afrontará este cruce con la ilusión de seguir haciendo historia.

Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Pronóstico de la IA para Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Los modelos anticipan un partido favorable para Estados Unidos. El conjunto norteamericano llega con mejores sensaciones futbolísticas, una plantilla más profunda y un estilo de juego que ha resultado muy difícil de contener durante la fase de grupos. Bosnia y Herzegovina ha demostrado ser un rival competitivo, pero necesitará elevar todavía más su nivel para eliminar a uno de los equipos que mejor impresión dejó en el arranque del torneo.

Estados Unidos: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 69% , respaldada por el primer puesto del Grupo D, sus seis goles convertidos en las dos primeras jornadas y el excelente funcionamiento colectivo que ha conseguido Mauricio Pochettino. La derrota frente a Turquía queda relativizada por las numerosas rotaciones que presentó el equipo.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por el primer puesto del Grupo D, sus seis goles convertidos en las dos primeras jornadas y el excelente funcionamiento colectivo que ha conseguido Mauricio Pochettino. La derrota frente a Turquía queda relativizada por las numerosas rotaciones que presentó el equipo. Empate (al cabo de los 90 minutos): aparece alrededor del 20% , contemplando la posibilidad de un partido más cerrado de lo esperado si Bosnia logra imponer un bloque defensivo compacto y llevar la definición hacia el tiempo suplementario.

aparece alrededor del , contemplando la posibilidad de un partido más cerrado de lo esperado si Bosnia logra imponer un bloque defensivo compacto y llevar la definición hacia el tiempo suplementario. Bosnia y Herzegovina: ronda el 11%, impulsada por el envión anímico de haber logrado una clasificación histórica y por la confianza adquirida tras responder bajo presión en la última jornada. Sin embargo, la diferencia de calidad y profundidad entre ambos planteles sigue siendo importante.

Recomendación de Apuesta (IA): todo indica que Estados Unidos intentará imponer desde el comienzo el ritmo intenso que caracterizó sus mejores actuaciones en el torneo. Bosnia probablemente ceda la iniciativa para apostar por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

El "Estados Unidos gana" aparece como la opción más sólida, acompañado por "Más de 2.5 goles", teniendo en cuenta la capacidad ofensiva mostrada por los estadounidenses durante la fase de grupos. Otra alternativa interesante es "Estados Unidos gana y marca primero", ya que el conjunto de Pochettino abrió el marcador en sus dos victorias y suele comenzar los partidos con una presión muy alta que le permite generar ocasiones desde los primeros minutos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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