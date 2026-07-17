El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Francia e Inglaterra

Francia e Inglaterra dejan atrás la profunda desazón de no haber conseguido el pasaje a la gran final de la Copa del Mundo y se preparan para lo que será su última presentación en el certamen. Este sábado 18 de julio se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami buscando subirse al podio del Mundial.

¿Cómo llega Francia?

Les Bleus eran los máximos favoritos a alzar la Copa el domingo en New Jersey, pero España tenía otros planes. La Roja sacó a pasear a los últimos subcampeones, le propinó una verdadera lección táctica y se impuso casi sin sobresaltos ante quien era el gran cuco del torneo.

El desafío para Mbappé y compañía será recuperarse de semejante golpe y salir a jugar con motivación un encuentro que no define nada más que una última alegría antes de volver a casa y despedir con una victoria el ciclo de Didier Deschamps al frente del seleccionado luego de 14 años.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

¿Cómo llega Inglaterra?

Si en Francia el impacto fue fuerte, en Inglaterra lo fue mucho más. Los Tres Leones se veían por fin en una tan ansiada final por la que esperaron 60 años. El gol de Gordon parecía devolverlos al encuentro decisivo, pero tras ese tanto el equipo adoptó una postura innecesariamente defensiva, Argentina lo aprovechó y el resto es historia.

Thomas Tuchel, apuntado por muchos aficionados, periodistas y ex glorias inglesas como el gran responsable de la derrota, confirmó su continuidad hasta la Euro 2028 en la que Inglaterra será local.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Pronóstico de la IA para el partido Francia vs Inglaterra

Aunque el tercer puesto suele jugarse con menos presión que una semifinal o una final, los modelos prevén un partido atractivo entre dos selecciones que llegan con sensaciones distintas. Francia fue superada por una España muy sólida, mientras que Inglaterra estuvo a minutos de eliminar a Argentina antes de sufrir otra remontada en el tramo final. Además del bronce, habrá incentivos individuales importantes: Kylian Mbappé buscará ampliar su cuenta goleadora en la pelea por la Bota de Oro, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane podrían perseguir ese mismo objetivo, aunque corriendo desde más atrás.

Francia: los algoritmos le otorgan alrededor de un 48% de probabilidades de ganar en los 90 minutos . Las principales casas de apuestas la colocan como favorita moderada gracias a su mayor producción ofensiva durante el torneo, con Mbappé como líder de un ataque que sigue siendo el más temido de la Copa. El posible adiós de Deschamps añade un componente emocional que puede impulsar al equipo.

los algoritmos le otorgan alrededor de un . Las principales casas de apuestas la colocan como favorita moderada gracias a su mayor producción ofensiva durante el torneo, con Mbappé como líder de un ataque que sigue siendo el más temido de la Copa. El posible adiós de Deschamps añade un componente emocional que puede impulsar al equipo. Empate: se sitúa cerca del 28% . Los partidos por el tercer puesto suelen ser más abiertos que las rondas anteriores debido a la menor carga táctica y a las posibles rotaciones. Tanto Deschamps como Thomas Tuchel podrían dar minutos a futbolistas menos habituales, algo que aumenta la incertidumbre del desarrollo.

se sitúa cerca del . Los partidos por el tercer puesto suelen ser más abiertos que las rondas anteriores debido a la menor carga táctica y a las posibles rotaciones. Tanto Deschamps como Thomas Tuchel podrían dar minutos a futbolistas menos habituales, algo que aumenta la incertidumbre del desarrollo. Inglaterra: aparece con un 24% de opciones de imponerse en el tiempo reglamentario. Pese al golpe que significó la derrota ante Argentina, los ingleses completaron un Mundial competitivo y cuentan con suficientes argumentos para cerrar el torneo con una victoria. Harry Kane, Jude Bellingham y Anhony Gordon siguen siendo una amenaza constante, aunque el desgaste físico acumulado puede condicionar el rendimiento colectivo.

Recomendación de Apuesta (IA): el contexto invita a esperar un encuentro bastante diferente al de una semifinal. Sin la presión de jugar por el título, es probable que ambos equipos asuman más riesgos y ofrezcan un ritmo más alto de lo habitual. Francia parte un escalón por delante por presente ofensivo, pero Inglaterra tiene calidad suficiente para convertir el partido en un intercambio de golpes.



En ese escenario, el "Más de 2.5 goles" aparece como uno de los mercados con mayor valor. También resulta interesante "Ambos equipos marcan: Sí", teniendo en cuenta el potencial ofensivo de ambas selecciones y las posibles rotaciones defensivas. Como apuesta de jugador, "Kylian Mbappé marca en cualquier momento" cobra fuerza por su lucha por terminar como máximo goleador del Mundial y por el protagonismo que suele asumir en este tipo de citas.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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