El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Francia vs Marruecos

La selección de Francia sigue limpiando el camino rumbo a su tercera final de Copa del Mundo de manera consecutiva, sin embargo, tendrá al que quizá sea su rival más fuerte desde que comenzó el certamen mundial.

A solo un paso de quedar entre los mejores cuatro equipos del torneo llegan tras vencer 1-0 a la selección de Paraguay. Mientras que, Marruecos goleó 0-3 a la selección de Canadá y así volverá a medirse a los galos como el mundial anterior.

El compromiso será en el Estadio Boston este jueves 9 de julio a las 16:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México) y 21:00 horas (España).

Este partido se antoja muy competido con dos muy buenas selecciones que tienen a grandes futbolistas y que han probado su buen nivel en años recientes. De esa manera, le solicitamos a la Inteligencia Artificial de ChatGPT su pronóstico para este juego entre los europeos y los africanos.

Francia tiene la plantilla más profunda del torneo. Aunque sufrió mucho contra Paraguay, demostró que también sabe ganar partidos físicos y trabados. En el caso de Marruecos llega con enorme confianza. Ha mostrado un fútbol más ofensivo que en Qatar 2022, con un gran nivel de jugadores como Azzedine Ounahi, Brahim Díaz y Achraf Hakimi.

El duelo por la banda entre Hakimi y Mbappé puede decidir el encuentro. Ambos se conocen muy bien y probablemente protagonizarán uno de los enfrentamientos individuales más atractivos del Mundial.

Si Marruecos logra contener a Mbappé durante una hora, tendrá muchas opciones de dar la sorpresa. Pero si Mbappé encuentra espacios, Francia suele marcar diferencias rápidamente.

La IA pronostica el avance a cuartos de final de Francia

La IA ve a Francia en cuartos de final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en los cuartos de final el equipo de Didier Deschamps podría eliminar a Marruecos.

Su pronóstico es que Francia ganará 2-1 a Marruecos, en un partido muy cerrado que podría definirse en los últimos 20 minutos.

Dicho lo anterior, si hay una selección capaz de romper los pronósticos en este Mundial, es Marruecos. Su solidez defensiva y su capacidad para competir en partidos de eliminación directa hacen que este sea uno de los cuartos de final más equilibrados del torneo.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 60% para el triunfo de los franceses, 25% para el empate y/o prórroga y 15% de opciones para los africanos.

Pronóstico: Francia 2-1 Marruecos.

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