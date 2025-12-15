El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Guadalajara vs FC Barcelona

Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26 entre el FC Barcelona y el CD Guadalajara desde el Campo de Fútbol Pedro Escartín.

Dicho enfrentamiento está programado a las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

Hay una enorme diferencia de categoría: el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, con plantilla de élite y en gran forma (líderes de LaLiga con racha positiva de victorias).

El CD Guadalajara lucha en su liga (posición baja en el Grupo 1 de Primera Federación que viene siendo la Tercera División) y, aunque jugar en casa les dará motivación extra (será un partido histórico y un "festival" para ellos), históricamente estos cruces entre equipos modestos y grandes suelen acabar en goleadas para los favoritos.

El Barça, bajo Hansi Flick, prioriza la Copa (defienden el título ganado la temporada pasada) pero probablemente rote jugadores para gestionar el calendario cargado; aun así, con suplentes de calidad como Ferran Torres, Raphinha o jóvenes talentos, deberían dominar sin problemas.

Se espera una victoria clara del Barcelona, sin grandes sorpresas esperadas (salvo lesiones o un planteamiento ultradefensivo del Guadalajara que aguante más de lo previsto).

El Barcelona es el favorito para ganar el partido

Barcelona rotaría a varios elementos | Pedro Salado/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Barcelona sigue siendo claro favorito, con su racha de victorias y a pesar de que el cuerpo técnico haga rotaciones. Con cualquier cuadro deberían ganar sin problemas dada la calidad de su plantilla.

La IA prevé un triunfo del Barcelona siendo el claro favorito para ganar y avanzar a la siguiente ronda, probablemente con una victoria cómoda por 0-3 o 1-4.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de los visitantes, Barcelona tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 92% para el triunfo de los culés, 6% para el empate y 2% de opciones para el cuadro local.

Pronóstico: Guadalajara 0-3 Barcelona.

