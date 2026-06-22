El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Inglaterra y Ghana

La segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026 ofrecerá un apasionante cruce entre Inglaterra y Ghana, dos selecciones que comenzaron el torneo con victorias pero dejaron sensaciones muy diferentes. El encuentro se disputará este martes 23 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough situado en las afueras de Boston.

¿Cómo llega Inglaterra?

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El conjunto inglés confirmó en su estreno que es uno de los grandes candidatos al título. Haciendo gala de su enorme poderío ofensivo, goleó por 4 a 2 a Croacia con tantos de Harry Kane (2), Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Si bien sufrió dos veces los empates transitorios de Croacia, el equipo de Tuchel mantuvo el control de las acciones durante gran parte del encuentro gracias a la calidad de sus mediocampistas y la profundidad de sus atacantes. Generó numerosas ocasiones de gol, mostró variantes para romper líneas defensivas y dejó la sensación de contar con recursos suficientes para competir de igual a igual con cualquiera.

¿Cómo llega Ghana?

Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026 | Robert Cianflone/GettyImages

El equipo de Carlos Queiroz debió sufrir más de la cuenta para quedarse con los tres puntos en el debut frente a Panamá. El agónico gol del triunfo llegó de la mano de Caleb Yirenkyi en el quinto minuto de adición del segundo tiempo, desatando un festejo desaforado de todo el público allí presente.

De todas formas, la actuación ante los Canaleros dejó mucho que desear. Ghana tuvo dificultades para controlar el mediocampo, concedió espacios en defensa y por momentos se vio superado por la intensidad panameña. Dentro del cuerpo técnico saben que deberán levantar el nivel para competir ante un equipo de la jerarquía de Inglaterra.

Pronóstico de la IA para Inglaterra vs Ghana

Los modelos anticipan un partido claramente favorable para Inglaterra. La diferencia de jerarquía individual, la profundidad de plantel y el rendimiento reciente de cada uno coloca a los europeos varios escalones por encima de Ghana.

Inglaterra : los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 69%, respaldada por una de las plantillas más valiosas del Mundial, el gran momento de Harry Kane y la contundencia ofensiva exhibida en el debut ante Croacia.

: los algoritmos la sitúan como favorita con una probabilidad cercana al 69%, respaldada por una de las plantillas más valiosas del Mundial, el gran momento de Harry Kane y la contundencia ofensiva exhibida en el debut ante Croacia. Empate : aparece alrededor del 19%, principalmente porque los partidos de fase de grupos suelen ofrecer escenarios más conservadores cuando uno de los equipos consigue adelantarse en el marcador.

: aparece alrededor del 19%, principalmente porque los partidos de fase de grupos suelen ofrecer escenarios más conservadores cuando uno de los equipos consigue adelantarse en el marcador. Ghana: ronda el 12%, sostenida por su capacidad física, la velocidad de sus atacantes y el impulso anímico de haber comenzado el torneo con una victoria, aunque necesitará elevar considerablemente su nivel para competir de igual a igual.



Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido donde Inglaterra monopolice la posesión y genere la mayoría de las ocasiones de peligro. Ghana probablemente busque replegarse y aprovechar los espacios en transición.

El "Inglaterra gana" aparece como una de las opciones más sólidas, acompañado por el "Más de 2.5 goles", teniendo en cuenta el potencial ofensivo mostrado por los ingleses en su estreno. También presenta valor el mercado "Harry Kane marca en cualquier momento", considerando que llega tras convertir un doblete y sigue siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

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