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Sports Illustrated

El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Inglaterra y Congo

Los europeos son candidatos a la gloria, pero los africanos no quieren saber nada con vender barata la derrota.
Bruno Pernigotti|
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

El duelo entre Inglaterra y Congo será uno de los llamativos de los 16avos de final del Mundial 2026 por el hecho de que expondrá dos fuerzas totalmente desparejas.

De un lado, una selección que supo ser campeona del mundo, que tiene la liga más competitiva del planeta y a un firme candidato a ganar el Balón de Oro. Del otro, un combinado debutante que dio la sorpresa pasando de ronda y buscará seguir haciendo historia.

¿Cómo llega Inglaterra?

Thomas Tuchel
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Le ganaron 4-2 a Croacia en el debut y parecía que se perfilaban como grandes candidatas, pero el empate sin goles contra Ghana preocupó y sembró las dudas. En la última jornada de la fase de grupos le ganaron 2-0 a Panamá luego de perdonarles la vida más de una vez, en un resultado que podría haber sido mucho más abultado.

¿Cómo llega Congo?

Yoane Wissa
Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

Fueron uno de los primeros en sorprender, ya que en la primera fecha empataron con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Demostraron a lo largo de la fase de grupos ser un equipo duro y físico, por lo que Inglaterra sabe que tendrá que batallar duro para pasar a octavos de final.

Pronóstico de la IA para Inglaterra vs Congo

Los modelos proyectan un partido favorable para Inglaterra. La diferencia de jerarquía será clave, con un equipo inmensamente superior al otro. En caso de que esta predicción no se cumpla, estaríamos hablando de uno de los grandes batacazos de la historia de los Mundiales.

  • Inglaterra: los algoritmos le asignan alrededor de un 72% de probabilidades de quedarse con la victoria. Están invictos en la Copa del Mundo con un registro de dos victorias y un empate sin goles ante Ghana.
  • Empate: aparece con un 18% de probabilidad. Congo tendría que hacer un partido especialmente eficiente en defensa para lograr llegar a la prórroga o los penales.
  • Congo: cuenta con aproximadamente un 10% de posibilidades de dar la sorpresa.

Recomendación de Apuesta (IA): Inglaterra gana y menos de 3.5 goles parece ser una opción favorita según la inteligencia artificial, ya que el resultado que considera es un 1-0 o 2-0 en favor europo. El gol de Harry Kane también puede ser una variante valiosa.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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