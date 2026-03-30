El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido México vs Bélgica

Este martes 31 de marzo se llevará a cabo el partido amistoso de la Fecha FIFA de marzo rumbo a la Copa del Mundo 2026 entre la selección mexicana y la selección de Bélgica desde el Soldier Field de Chicago.

Dicho juego amistoso será el segundo de esta ventana internacional para ambos, tras medirse a Portugal y Estados Unidos, respectivamente.

El conjunto belga es claramente superior sobre el papel debido a que tiene más calidad individual, mejor profundidad de plantilla y un estilo de posesión y ataque rápido que suele complicar a selecciones como la selección mexicana.

El último enfrentamiento entre ambos países fue un juego amistoso en el 2017 en Europa camino al Mundial Rusia 2018 y terminó 3-3, pero desde entonces Bélgica ha mantenido un nivel más consistente en competiciones europeas y el cuadro azteca fue a la baja al grado de quedar eliminado en la fase de grupos en Qatar 2022, sin mencionar la cantidad de trofeos perdidos a manos de Estados Unidos de Copa Oro y Concacaf Nations League.

A continuación, te compartimos el pronóstico de la IA para este duelo que está establecido a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

¿Cómo llega México?

Como de costumbre el combinado azteca juega “de local” en Chicago, Illinois con la afición mexicana llenando el estadio.

Para mala fortuna, Javier Aguirre ha sufrido muchas bajas en los últimos meses, varios de ellos potencialmente titulares: Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, Jesús Orozco, Marcel Ruiz, entre otros que aún son dudas como César Huerta, Santiago Giménez y Mateo Chavéz.

¿Cómo llega Bélgica?

El cuadro belga viene con algunas bajas confirmadas: Romelu Lukaku abandonó la concentración por recuperación de lesión y Thibaut Courtois también se pierde el partido por lesión muscular. Con esto disminuye un poco el poderío ofensivo y la seguridad en la portería.

Pronóstico de la IA para el México vs Bélgica

Entrenamiento de la selección de Bélgica | BRUNO FAHY/GettyImages

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok, el cuadro europeo se llevará la victoria por su superioridad técnica, pero no será un paseo. México tiene chances reales de marcar y complicar el partido, especialmente con el apoyo de la afición y si aprovecha las ausencias belgas.

El resultado más probable es México 1-2 Bélgica (o 1-1 si el tricolor logra una muy buena versión defensiva y aprovecha alguna transición). Bélgica dominará la posesión y buscará generar peligro por las bandas y con pases filtrados.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 22% para el triunfo del cuadro mexicano, 28% para el empate y 50% de opciones para los belgas.

Pronóstico: México 1-2 Bélgica.

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