El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido México vs Corea del Sur

Después del encuentro de inauguración en el Estadio Ciudad de México frente a la selección de Sudáfrica, la selección mexicana recibirá desde el Estadio Guadalajara a Corea del Sur en la Jornada 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 18 de junio a las 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

Por lo tanto, hemos solicitado a la IA de Grok su pronóstico para este enfrentamiento entre los coanfitriones y los asiáticos.

México juega en casa, esto es un gran impulso, especialmente en fase de grupos. México abrió el torneo contra Sudáfrica y este es su segundo partido.

Además, el combinado azteca le ha ganado a la República de Corea en los dos enfrentamientos mundialistas previos (3-1 en 1998 y 2-1 en 2018). El último duelo de carácter amistoso fue un empate 2-2 en 2025.

El cuadro azteca, cuenta con experiencia y jugadores clave como Johan Vásquez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, entre otros. Como coanfitrión, la presión es alta, pero también la motivación para avanzar lejos.

Mientras que, Corea del Sur liderados por Son Heung-min (capitán, con mucha experiencia en su cuarto Mundial), más jugadores como Lee Kang-in, Kim Min-jae y Hwang Hee-chan. Tienen talento individual, pero dependen mucho de Son y suelen ser vulnerables defensivamente contra equipos organizados.

La IA ve favorito a México en la Jornada 2

La IA ve favorita a la selección mexicana | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, en el segundo partido del grupo se espera una victoria sin inconvenientes de los mexicanos.

México debería controlar más el balón y aprovechar las ocasiones en casa, mientras Corea del Sur buscará contragolpes.

Las probabilidades que la IA dio para este encuentro fueron de 50% para el triunfo del cuadro local, 30% para el empate y 20% de opciones para los sudamericanos.

Pronóstico: México 2-1 Corea del Sur.

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