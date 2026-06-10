El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido México vs Sudáfrica

La selección mexicana se enfrenta al combinado africano en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio como hace 16 años cuando Sudáfrica le hizo los honores al combinado tricolor en la inauguración del Mundial 2010 desde la ciudad de Johannesburgo.

Por lo tanto, le hemos consultado su pronóstico a la IA de Grok para el primer compromiso de la justa mundialista programado a las 15:00 horas (Estados Unidos) y 13:00 horas (México).

A lo largo de la historia México y Sudáfrica se han enfrentado en cuatro oportunidades, dos triunfos son para los mexicanos, un empate y uno para los africanos.

El primer enfrentamiento fue un amistoso en 1993 que se jugó en Los Angeles, California, en el Memorial Coliseum y fue una victoria por goleada 4-0 para el combinado azteca.

En la Copa Estados Unidos del 2000, un torneo amistoso, los Pumas UNAM representaron a la selección mexicana bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez y ganaron por 4-2.

En el debut en la Copa Oro 2005, la selección mexicana de Ricardo La Volpe se vio sorprendida al caer 1-2 por la selección africana que participaba en dicho certamen como invitado.

El último partido entre ambos fue precisamente en el Mundial de Sudáfrica 2010, hace 16 años en el partido inaugural y con México también comandado por Javier Aguirre el cual terminó empatado 1-1.

Por lo tanto, el quinto enfrentamiento de México vs Sudáfrica que veremos será el que marcará el inicio de la Copa del Mundo 2026.

México es el favorito de la IA para ganar el partido inaugural

México es el favorito para ganar ante Sudáfrica | Luiza Moraes/GettyImages

De acuerdo con la predicción de la inteligencia Artificial de Grok, el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Grupo A. Es un duelo muy favorable para el tricolor por localía, nivel y contexto.

México jugará en casa, con altitud, un estadio ferviente y abarrotado y toda la presión a favor. Además, históricamente, el cuadro mexicano es muy fuerte en partidos inaugurales como local.

Otras de las razones que dan ventaja a México son que tiene más jugadores en ligas top y mayor experiencia en mundiales.

Por otra parte, México viene de ganar la Copa Oro 2025 y Concacaf Nations League, aunque ha tenido algunos resultados irregulares en amistosos. Sudáfrica bajo las órdenes de Hugo Broos es un equipo disciplinado y compacto, pero con menos calidad individual.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 66% para el triunfo del cuadro azteca, 22% para el empate y 12% de opciones para los sudafricanos.

Pronóstico: México 2-0 Sudáfrica.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026