El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Monterrey vs Toluca

Monterrey y Toluca se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo de ida se disputará este miércoles 3 de noviembre en el Gigante de Acero. El conjunto dirigido por Domenec Torrent eliminó al Club América para llegar a esta instancia, mientras que los Diablos Rojos superaron a los Bravos de Juárez.

Pese a contar con dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX, el Toluca ha logrado inclinar la balanza a su favor. En los últimos diez enfrentamientos ante Rayados, los Diablos Rojos registran cuatro victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.

En su enfrentamiento más reciente, correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025, Toluca exhibió todo su poderío y arrolló a los albiazules. En el Estadio Nemesio Diez, los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed se impusieron 6-2. Paulinho marcó un hat-trick, Nicolás Castro aportó un doblete y Jesús Ricardo “Canelo” Angulo completó la goleada.

Toluca v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Podrán los Rayados sorprender al vigente campeón del futbol mexicano? Ante el América tampoco eran favoritos y, aun así, lograron avanzar de ronda.

No hay favorito claro para la semifinal de ida

Según el pronóstico de la inteligencia artificial Grok, no hay un favorito para llevarse el triunfo en el duelo de ida de esta semifinal. Tanto Rayados como Toluca cuentan con un 36% de probabilidad de victoria, mientras que el empate se estima en un 28%.

El duelo está programado para disputarse el 3 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 21:10 horas (México) y 22:10 horas (ET).

¿Toluca conseguirá llevarse una ventaja para la vuelta en La Bombonera? ¿O Rayados volverá a romper las quinielas y dará un paso hacia la gran final del futbol mexicano?