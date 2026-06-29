El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Noruega y Costa de Marfil

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continuan este martes 30 de junio con un atractivo duelo entre Noruega y Costa de Marfil en el AT&T Stadium de Arlington, en las cercanías de Dallas. Ambos equipos terminaron segundos en sus respectivos grupos y ahora afrontarán un partido sin margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Brasil y Japón, mientras que el perdedor pondrá fin a su participación en la Copa del Mundo.

¿Cómo llega Noruega?

Noruega finalizó segunda del Grupo I después de un arranque demoledor, debutando con una goleada por 4-1 ante Irak y luego superando por 3a 2 a Senegal. De la mano de Erling Haaland, autor de dos dobletes, los escandinavos apuestan por un fútbol vertical que hasta aquí le trajo resultados.

Con el pase a la siguiente asegurado, Stale Solbakken sorprendió en la última jornada al realizar diez modificaciones para enfrentar a la favorita Francia. En una polémica decisión, el DT apostó por no pelear el primer puesto del grupo y preservar a sus titulares pensando en la fase eliminatoria. ¿El resultado? Un 1-4 que dejó a Noruega segunda, aunque con piernas frescas para 16vos.

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

¿Cómo llega Costa de Marfil?

Los Elefantes también terminaron como escoltas de su grupo firmando la mejor actuación mundialista de su historia. Comenzaron derrotando 1 a 0 a Ecuador con un gol en tiempo añadido y luego estuvieron muy cerca de sorprender a Alemania, aunque terminó cayendo por 2-1 con un tanto alemán en los minutos finales. Finalmente, selló su clasificación al imponerse 2-0 sobre Curazao.

Por primera vez en sus cuatro participaciones mundialistas, el conjunto africano logró superar la fase de grupos, un paso histórico que buscarán extender en esta eliminatoria.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Pronóstico de la IA para Noruega vs Costa de Marfil

Los modelos anticipan un cruce muy parejo, aunque con un ligero favoritismo para Noruega. El enorme momento de Erling Haaland inclina la balanza hacia los europeos, pero Costa de Marfil ha demostrado ser un equipo muy incómodo para rivales de jerarquía y llega con la confianza de haber alcanzado por primera vez los octavos de final de un Mundial.

Noruega: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 46% , respaldada por el extraordinario rendimiento ofensivo de Haaland, autor de cuatro goles en dos partidos, y por haber reservado a la mayoría de sus titulares en la última fecha para llegar con piernas frescas a esta eliminatoria. (reuters.com)

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por el extraordinario rendimiento ofensivo de Haaland, autor de cuatro goles en dos partidos, y por haber reservado a la mayoría de sus titulares en la última fecha para llegar con piernas frescas a esta eliminatoria. (reuters.com) Empate (al cabo de los 90 minutos): aparece alrededor del 29% , una cifra elevada considerando que ambos equipos llegan con estilos muy físicos y que los partidos de eliminación directa suelen presentar mayor cautela durante buena parte del encuentro.

aparece alrededor del , una cifra elevada considerando que ambos equipos llegan con estilos muy físicos y que los partidos de eliminación directa suelen presentar mayor cautela durante buena parte del encuentro. Costa de Marfil: ronda el 25% , sostenida por un funcionamiento colectivo muy sólido y por la competitividad que mostró frente a Alemania, selección a la que tuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido. Su presión alta y su fortaleza en los duelos individuales pueden complicar a Noruega si logra contener a Haaland. (reuters.com)

ronda el , sostenida por un funcionamiento colectivo muy sólido y por la competitividad que mostró frente a Alemania, selección a la que tuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido. Su presión alta y su fortaleza en los duelos individuales pueden complicar a Noruega si logra contener a Haaland. (reuters.com) Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido mucho más equilibrado de lo que indican los nombres propios. Noruega debería asumir el protagonismo con Haaland como principal referencia ofensiva, mientras que Costa de Marfil buscará imponer un encuentro físico y aprovechar los espacios para salir rápido al contragolpe.

El "Erling Haaland marca en cualquier momento" aparece como el mercado con mayor valor, considerando el nivel que viene mostrando el delantero noruego. También resulta interesante el "Ambos equipos marcan: Sí", ya que ambos conjuntos exhibieron argumentos ofensivos durante la fase de grupos, y el "Más de 2.5 goles", teniendo en cuenta que Noruega convirtió ocho tantos en sus dos primeros encuentros y Costa de Marfil encontró el gol en sus tres presentaciones.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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