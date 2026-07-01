El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Portugal y Croacia

Las selecciones de Portugal y de Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto en uno de los cruces más atractivos de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Sin margen para el error, el que gane seguirá en carrera y se medirá en octavos de final con el vencedor del cruce entre España y Austria. El perdedor, vuelve a casa.

¿Cómo llega Portugal?

Portugal terminó segunda del Grupo K con cinco puntos. El debut dejó preocupación, con un empate 1-1 ante RD Congo que encendió algunas alarmas sobre el funcionamiento del equipo. La reacción llegó en la segunda jornada, con una goleada 5-0 sobre Uzbekistán en la que Cristiano Ronaldo marcó dos goles y volvió a hacer historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales distintos.

En la última fecha, el equipo de Roberto Martínez igualó 0-0 ante Colombia en un partido cerrado y friccionado. Un resultado que le permitió clasificarse, pero no le alcanzó para arrebatarle el primer lugar a los sudamericanos. La obligación ahora es elevar el nivel colectivo ya que el Mundial no da segundas oportunidades.

SOCCER: JUN 27 FIFA World Cup 26 Group K - Colombia vs Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cómo llega Croacia?

El conjunto de Dalic también debió reconstruirse durante la fase de grupos. Comenzó con una derrota 4-2 ante Inglaterra, un golpe fuerte por el resultado y por las dificultades defensivas que mostró frente a un rival de máxima jerarquía. Sin embargo, reaccionó cuando no tenía margen: primero venció 1-0 a Panamá y luego derrotó 2-1 a Ghana para quedarse con el segundo puesto del Grupo L.

Bajo el liderazgo de Luka Modric, el equipo no llega con el brillo de otros torneos, pero sí con esa capacidad tan propia de Croacia para crecer en las fases decisivas y llevar los partidos a terrenos incómodos para el rival.

Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Pronóstico de la IA para Portugal vs Croacia

Los modelos anticipan un cruce equilibrado, aunque con favoritismo moderado para Portugal. La selección lusa tiene más profundidad, más variantes ofensivas y mayor capacidad individual para resolver partidos cerrados. Croacia, en cambio, llega con menos explosión, pero con experiencia de sobra para competir en una eliminatoria de máxima tensión.

Portugal: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 51% , respaldada por la calidad de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y João Neves. La goleada ante Uzbekistán mostró el techo ofensivo del equipo, aunque los empates ante RD Congo y Colombia dejaron claro que todavía necesita mayor regularidad.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por la calidad de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y João Neves. La goleada ante Uzbekistán mostró el techo ofensivo del equipo, aunque los empates ante RD Congo y Colombia dejaron claro que todavía necesita mayor regularidad. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 28% , una posibilidad muy real tratándose de Croacia, una selección acostumbrada a partidos largos, cerrados y definidos por detalles. Si logra bajar el ritmo y cortar la circulación portuguesa, puede llevar el duelo a la prórroga.

aparece alrededor del , una posibilidad muy real tratándose de Croacia, una selección acostumbrada a partidos largos, cerrados y definidos por detalles. Si logra bajar el ritmo y cortar la circulación portuguesa, puede llevar el duelo a la prórroga. Croacia: ronda el 21%, sostenida por su experiencia en eliminatorias mundialistas, el liderazgo de Modric y la reacción mostrada tras el mal debut. No parte como favorita, pero tiene argumentos para incomodar a Portugal si consigue proteger mejor su área y aprovechar sus momentos en ataque.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido de mucha tensión, con Portugal llevando más la iniciativa y Croacia intentando sostenerse desde el orden, la posesión paciente y la experiencia de sus mediocampistas.



El "Portugal clasifica" aparece como la opción más sólida, más prudente que apostar únicamente al triunfo en los 90 minutos. También tiene valor el "Menos de 3.5 goles", por el perfil de eliminación directa y por la tendencia de Croacia a competir en marcadores ajustados. Como mercado alternativo, "Cristiano Ronaldo marca o Portugal gana" puede ser interesante, considerando que el capitán portugués ya convirtió dos tantos en el torneo y sigue siendo su principal referencia dentro del área.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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