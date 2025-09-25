El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Puebla vs Chivas

El Puebla recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 26 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de los Camoteros atraviesa un torneo desastroso, ocupando el último lugar de la tabla general. El cuadro de La Franja se sitúa en la posición 18 tras acumular solo cinco puntos en diez jornadas. El club poblano, que actualmente está bajo la dirección de Hernán Cristante, ha logrado apenas una victoria, dos empates y siete derrotas en este complicado recorrido.

Este partido tendrá un sabor especial para el Rebaño Sagrado, ya que en caso de vencer al Puebla, se acercaría a la zona de clasificación. Los rojiblancos marchan en el décimo primer lugar de la tabla con once puntos en 10 jornadas. El equipo de Gabriel Milito viene de vencer a Necaxa y buscará ligar una racha de resultados positivos.

En sus diez enfrentamientos más recientes, Chivas lleva ventaja sobre los de La Franja. En este período, el Rebaño suma cinco victorias por tres del Puebla y dos empates.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

A continuación te contamos el pronóstico de la inteligencia artificial para este enfrentamiento.

Pronóstico de la IA para el Puebla vs Chivas

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, Chivas de Guadalajara saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo de Milito tiene una probabilidad de triunfo del 42%.

🇦🇹 ¡La mejor cantera del país es la Rojiblanca!



¡A seguir así, muchachos! 👏🏻 pic.twitter.com/KBuo4i5BV4 — CHIVAS (@Chivas) September 24, 2025

Por su parte, el Puebla tiene una probabilidad de ganar del 31%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 27%.

El duelo entre Puebla y Chivas se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:00 horas (México) y 23:00 horas (ET).

