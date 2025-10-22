El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el Real Madrid vs Juventus

La UEFA Champions League está de vuelta con un encuentro imperdible, ya que dos gigantes del fútbol se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu, con la misión de sacar los tres puntos, en choque correspondiente a la Jornada 3. El Real Madrid le hará los honores a la Juventus, este miércoles 22 de octubre, con los locales esperando continuar con su paso perfecto, aunque los visitantes no se la pondrán fácil.

Los de Xabi Alonso han sumado dos victorias para colocarse en la segunda posición de la tabla general. En el primer juego vinieron de atrás para remontar 2-1 al Olympique de Marsella con tantos del francés Kylian Mbappé y Dani Carvajal. Después, les tocó salir de visita para enfrentarse al debutante Kairat Almaty de Kazajistán, al cual aplastó 0-5, con triplete de la Tortuga Ninja Donatello, más anotaciones del francés Eduardo Camavinga y el marroquí Brahim Díaz.



Por otro lado, la Vecchia Signora no ha tenido un arranque sencillo, pues lleva dos empates y en la Serie A lleva doce puntos de 21 posibles, luego de tres victorias, tres igualadas y una derrota. En su debut contra el Borussia Dortmund, rescató un punto en casa al conseguir un 4-4 a través de un doblete del serbio Dusan Vlahovic y tantos del turco Kenan Yildiz y el inglés Lloyd Kelly. Luego visitó el Estadio de la Cerámica para finiquitar otro empate 2-2 frente al Villarreal, con Federico Gatti y el portugués Francisco Conceiçao perforando las redes.

Apenas en el pasado Mundial de Clubes 2025, los dos tuvieron que eliminarse en los octavos de final y los de la Casa Blanca avanzaron por la mínima de Gonzalo García. Mirando más atrás, coincidieron en los cuartos de final de la Champions League 2017/2028 y los madridistas triunfaron 4-3 global.



Por otro lado, el Real Madrid seguiría sin contar con algunos jugadores por lesión, tal es el caso de Mbappé, Dean Huijsen y el argentino Franco Mastantuono, que son duda, pero los que sí están descartados son Carvajal, Dani Ceballos, el inglés Trent Alexander-Arnold, el francés Ferland Mendy y el alemán Antonio Rüdiger.

En el caso de los bianconeri, los descartados son el arquero Carlo Pinsoglio, el brasileño Gleison Bremer, el colombiano Juan Cabal, el kosovar Edon Zhegrova y el delantero polaco Arkadiusz Milik.

Según la Inteligencia Artificial, el Real Madrid es favorito para ganar

De acuerdo con la súper computadora Opta, los merengues le pegaran a los bianconeri en el Santiago Bernabéu para hilar su tercera victoria consecutiva del campeonato. Según los datos de la IA, los madridistas tienen un 59.2% de probabilidades de salir victoriosos, con un 21% de chances de que dividan puntos y 19.8% para que los visitantes puedan ganar su primer partido del torneo.

