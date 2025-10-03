El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Villarreal

Después de una apasionante jornada de fútbol europeo, las ligas nacionales vuelven a ser las protagonistas. Este fin de semana se disputa la 8ª jornada de LaLiga en España, la última antes del parón de selecciones de octubre. El Real Madrid recibirá este sábado al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo de Xabi Alonso sufrió un gran revés tras caer en el derbi frente al Atlético de Madrid 5-2, siendo esta su primera derrota de la temporada, y además perdieron también el liderato de la tabla. No obstante, el conjunto blanco se repuso rápidamente del golpe y goleó 0-5 al Kairat Almaty en la Champions League. El sábado veremos si se han levantado definitivamente o si por el contrario la herida del derbi aún sigue abierta.

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Por su parte, el Villarreal ha emepzado la temporada a un gran nivel. En LaLiga son terceros con 16 puntos, a solo dos del Madrid, tras haber logrado cinco victorias y un empate en las siete primeras jornadas. Además, en Champions vienen de rescatar un punto frente a la Juventus de Turín, un empate que sabe casi a victoria frente a uno de los rivales más complicados que tiene el submarino amarillo en dicha competición.

La IA da favorito al Real Madrid

Como viene siendo habitual en las últimas temporada, la Inteligencia Artificial ha hecho sus predicciones para este partido. El superordenador de Opta da como gran favorito del duelo al Real Madrid con un 62,8% de probabilidades de conseguir los tres puntos, mientras que las opciones de que el Villarreal asalte el Santiago Bernabéu y se quede con las victoria son de apenas el 18,1%. La probabilidad de que el partido acabe en un empate después de los 90 minutos es del 19%.

Estas cifras se basan principalmente en el análisis de las estadísticas de los partidos disputados hasta la fecha y los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

