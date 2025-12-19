El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Real Madrid vs Sevilla

La jornada 17 de LaLiga traerá consigo un gran partido entre dos grandes del fútbol español: el Real Madrid recibirá al Sevilla en el Bernabéu con la ilusión de cerrar el 2025 con un triunfo que le permita recortarle distancias al FC Barcelona, actual líder de la competencia.

Del lado merengue, el entrenador Xabi Alonso está en la cuerda floja y, si bien ganó, la imagen que dejó su equipo frente al humilde Talavera de la Reina no fue la mejor, triunfando por 3-2. Este encuentro será crucial, ya que el cargo del director técnico tolosarra está atado a los resultados y el rival plantea un riesgo importante para un Real Madrid que supo perder con el Celta de Vigo en su último partido en casa.

Por su parte, los andaluces están teniendo una temporada discreta, aunque lejos de sufrir en la zona baja como en otras épocas. Están décimos con 20 puntos, a cinco de la zona de clasificación a copas internacionales gracias a sus seis triunfos y dos empates, y a pesar de las ocho derrotas que acumulan en esta campaña de la mano del argentino Matías Almeyda.

En la jornada siguiente, ya en 2026, el Real Madrid se enfrentará de local al Real Betis y el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán al Levante.

Aquí te decimos cuáles son los pronósticos acorde a la IA para saber quién tiene más posibilidades de llevarse este partido del campeonato español de primera división.

El Real Madrid es el gran candidato al triunfo

CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey | DeFodi Images/GettyImages

Acorde a la consulta en redes sociales a Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, las posibilidades de triunfo del Real Madrid se sitúan entre un 70% y un 75%, mientras que el empate está cerca del 17% y la victoria del Sevilla solamente tiene un 10% de chances de darse. Estos son porcentajes aproximados.

