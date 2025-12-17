El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Real Madrid vs Talavera

Después de ganar 1-2 frente al Deportivo Alavés en la Jornada 16 de LaLiga, el Real Madrid llegará a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey para enfrentar al Talavera y así comenzar su camino en búsqueda de levantar este anhelado trofeo. Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre en el Estadio Municipal El Prado.

En medio de muchas especulaciones sobre un posible cambio en el timón de la escuadra merengue, apareció la oncena de Xabi Alonso para sacar un resultado positivo en el certamen liguero y así ganar confianza para encarar este encuentro, el cual será el primero en la historia entre ambas instituciones.

Los ahora locales vienen de ganar dos por uno frente al Mérida en el Grupo 1 de la Primera Federación, así llegaron a 15 puntos que los dejaron como décimo novenos de la clasificación, mientras que los merengues marchan segundos en la máxima categoría, solo cuatro puntos por debajo del Futbol Club Barcelona que es el líder momentáneo.

Aquí te decimos cuáles son los pronósticos acorde a la IA para saber quién tiene más posibilidades de llevarse este partido y avanzar en la llave a octavos de final del torneo más antiguo del futbol español.

El Real Madrid será amplio dominador

Acorde a la consulta en redes sociales de Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, la escuadra merengue tiene un 90% de probabilidades de salir avante en este encuentro frente al Talavera, y aunque mínimas, existe un 7% de posibilidades de empate y un 3% de victoria para los de Toledo.

Esta será la primera ocasión en que estas escuadras se vean las caras en la historia, así que todo será nuevo en este encuentro, lo que no será nuevo, es el pronóstico a favor de los dirigidos por Xabi Alonso para avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey,

