El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Villarreal

Este sábado, el Santiago Bernabéu recibe uno de los duelos más atractivos de la temporada y en un momento crucial de cara al desenlace del año. En partido correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga, el Real Madrid se medirá contra el Villarreal en una batalla directa por la jerarquía del fútbol español.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido?

Los blancos llegan con la moral por las nubes tras reconciliarse con su afición en la Champions League, donde aplastaron 6-1 al Mónaco en lo que fue la mejor exhibición del tercer partido de la era de Álvaro Arbeloa.

Con Vinícius Jr., Kylian Mbappé y la irrupción del argentino Franco Mastantuono como goleador en la máxima justa, el Madrid resolvió sus dudas europeas y ahora debe enfocar esa euforia en el torneo doméstico.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La situación en la tabla es crítica: los merengues marchan segundos con 48 puntos, respirando de cerca al Barcelona (49 puntos), por lo que no existe margen de error sin embargo, el reto para Arbeloa será armar un once competitivo con una enfermería que no da tregua.

A las bajas confirmadas de Éder Militão, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, se suma la suspensión de Aurélien Tchouaméni por acumulación de tarjetas. La gran incógnita será Antonio Rüdiger, cuya presencia está casi descartada, mientras que se espera que Rodrygo pueda recibir el alta médica para reforzar el ataque.

¿Cómo llega el Villarreal?

El Submarino Amarillo no será un invitado de piedra en la capital española. El Villarreal aterriza instalado en la tercera posición con 41 unidades, amenazando el estatus de los dos gigantes y consolidándose como la alternativa real al título.

Lamentablemente para los de Marcelino García Toral, vienen de otra derrota en la Champions League, ahora frente al Ajax, donde ya están desahuciados; pero además, el fin de semana cayeron 2-0 ante el Betis y se fueron con Santiago Comesaña expulsado, por lo que urge recomponer y no perder la posición ante un Atlético empatado en puntos.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-VILLARREAL-AJAX | JOSE JORDAN/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Real Madrid vs Villarreal

De cara a este compromiso de la Jornada 21, la Inteligencia Artificial de Opta realizó su pronóstico y el resultado inclina la balanza hacia el lado local, aunque anticipa un duelo sumamente disputado.

Real Madrid: Parte como favorito con un 43% de probabilidades de éxito , respaldado por un Power Rating de 93.1.

, respaldado por un Power Rating de 93.1. Villarreal: Se le otorga un respetable 31% de opciones de victoria (con un Power Rating de 86.6).

Empate: La probabilidad de que el partido termine en tablas se sitúa en un 24%.

