El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Suiza y Argelia

Suiza terminó en el primer lugar del Grupo B luego de sumar dos victorias y un empate en la fase de grupos. El equipo de Murat Yakin llega invicto y con la ilusión de superar lo de Qatar 2022, donde quedó eliminado en los octavos de final contra Portugal. Del otro lado, Argelia selló su clasificación en los últimos minutos del empate 3-3 con Austria y se metió en los dieciseisavos de final de este Mundial como uno de los mejores terceros.

¿Cómo llega Suiza?

Murat Yakin, Suiza | Emma Ottosen/ISI Photos/GettyImages

Suiza, con muy bajo perfil, tuvo una fase de grupos casi perfecta y terminó en el primer lugar del Grupo B con siete puntos. El equipo de Yakin abrió su camino con un empate 1-1 ante Qatar, después goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró la primera ronda con un triunfo 2-1 contra Canadá. En total marcó siete goles y recibió tres.

De cara a lo que viene, el plantel mostró recursos de sobra para resolver distintos partidos. Johan Manzambi vive un gran momento con tres goles en el torneo, Granit Xhaka es el líder del mediocampo y Rubén Vargas la estrella del ataque.

¿Cómo llega Argelia?

Vladimir Petkovic, Argelia | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Argelia consiguió su pase a dieciseisavos como uno de los mejores terceros habiendo vivido una montaña rusa de emociones. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic comenzó el Mundial con una derrota 3-0 contra Argentina en Kansas City, luego venció 2-1 a Jordania y terminó la fase de grupos con un empate agónico 3-3 ante Austria.

Petkovic valoró el rendimiento de su plantel post clasificación. "Estoy muy contento de que, al final, haya sido el fútbol el que prevaleció. El 3-3 en el marcador lo dice todo", expresó. "Suiza es un gran equipo. Los conozco bien, aunque existan caras distintas, conozco a varios jugadores", agregó.

Pronóstico de la IA para Suiza vs Argelia

Los modelos inclinan la balanza hacia Suiza gracias a una fase de grupos muy consistente. El equipo de Murat Yakin terminó invicto y marcó siete goles en tres partidos, con más producción ofensiva que Argelia. Del otro lado aparece una selección que llega con ganas de más y tiene a Riyad Mahrez como principal carta para sorprender.

Suiza : los algoritmos le otorgan alrededor de un 50% de probabilidades de avanzar con una victoria en el tiempo reglamentario.

: los algoritmos le otorgan alrededor de un 50% de probabilidades de avanzar con una victoria en el tiempo reglamentario. Empate : ronda el 28%. Al tratarse de una llave de eliminación, un empate llevaría el partido al tiempo extra.

: ronda el 28%. Al tratarse de una llave de eliminación, un empate llevaría el partido al tiempo extra. Argelia: aparece cerca del 22%. El conjunto africano encontró el gol con regularidad, aunque los siete tantos recibidos durante la fase de grupos reducen sus opciones.

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo estadístico apunta a "Suiza gana". Como alternativas aparecen "Ambos equipos anotan" y "Más de 2.5 goles". Un marcador de 2-1 para Suiza también encaja con la tendencia que mostraron los dos equipos en la fase de grupos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

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