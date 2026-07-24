El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres UANL vs Atlético de San Luis

El Club Tigres UANL recibirá en casa al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

El cuadro de Nuevo León está pasando por un momento de transición, apenas han sumado un fichaje defensivo con la llegada de Alan Franco, pero siguen teniendo complicaciones en el ataque tras la salida de André-Pierre Gignac y la inminente partida de Ángel Correa. Y es que estarían esperando la entrada de dinero por la venta del argentino con el cual irían por hasta dos jugadores de ofensiva.

Por su cuenta, el cuadro potosino sufrió un duro revés la semana pasada al confirmarse la lesión de larga duración de ligamentos cruzados de su bicampeón de goleo Joao Pedro, por lo que se pierde todo el Apertura 2026 y parte del próximo Clausura 2027.

Ambos conjuntos vienen de perder en la Jornada 1, por lo que quieren redimirse y sumar sus primeros puntos del certamen, antes del parón por la Leagues Cup 2026 y el All-Star Game 2026.

Los felinos han dominado la serie ante San Luis en los últimos torneos, con varias victorias y muy pocas derrotas frente a este rival.

San Luis es competitivo al contragolpe, pero cuando juega como visitante suele sufrir ante equipos que monopolizan la posesión y generan muchas llegadas.

La IA ve posible un triunfo para los universitarios

Tigres UANL es favorito para ganar a San Luis | Jam Media/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en la Jornada 2 del Apertura 2026 el equipo de Guido Pizarro se quedará con las tres unidades.

Ve un partido donde la localía en el Estadio Universitario suele ser una de las más fuertes de la Liga MX. Tigres acostumbra a imponer condiciones en casa y perder puntos ahí es poco frecuente.

Su pronóstico es que habrá un triunfo 2-0 y la IA cree que será un partido donde se impondrá la mayor calidad individual con futbolistas como Juan Brunetta, Diego Lainez, Fernando Gorriarán, entre otros le dan a Tigres más variantes que las que suele presentar San Luis.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 63% para el triunfo de los felinos, 22% para el empate y 15% de opciones para los potosinos.

Pronóstico: Tigres UANL 2-0 Atlético de San Luis.

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