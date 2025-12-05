El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Tigres UANL vs Cruz Azul

Este sábado 6 de diciembre el Club Tigres UANL recibe al Club de Fútbol Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Universitario.

El partido de vuelta será una batalla épica por el global que quedó igualado a una anotación (goles de Correa y Fernández). Los de Nuevo León ya remontaron un 0-3 ante Tijuana en cuartos (5-0 en casa), demostrando su temple en 'El Volcán', mientras que Cruz Azul viene de eliminar a Chivas 3-2 global, con Ángel Sepúlveda como verdugo reciente de los felinos en la Concachampions 2025.

Las fortalezas del conjunto de San Nicolás de los Garza son una localía letal (invictos en playoffs en casa desde 2022), ofensiva explosiva con Juan Brunetta y Ángel Correa creativos, y una defensa sólida. Sin Gignac al 100%, pero con Ibáñez y Gorriarán que compensan arriba. Y sin lesionados de consideración.

Mientras que, las fortalezas de la Máquina Celeste son la consistencia (terceros en la tabla regular con 36 puntos en la fase regular), ataque letal con Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda, y una defensa que concede poco. Aunque tienen unas bajas clave como Andrés Montaño y Kevin Mier, sobre todo la última en la portería.

En el historial reciente hubo empate 1-1 en fase regular; pero Tigres domina en Liguilla (avanzó en tres de cuatro duelos previos). Se espera un juego físico, con los felinos presionando alto y los celestes contragolpeando.

Tigres UANL es el favorito para ganar el partido de vuelta

Tigres UANL sería el favorito para avanzar a la final | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia artificial de Grok este duelo se inclina hacia Tigres UANL por historia, forma y localía.

La IA dijo confiar en la victoria de los locales, los felinos aprovechan su jerarquía en casa para remontar o empatar la serie, con goles de Brunetta y Correa. Cruz Azul luchará, pero la presión de El Volcán y las bajas los condenan.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 45% para el triunfo de los universitarios, 28% para el empate y 27% de opciones para el cuadro celeste.

Pronóstico: Tigres UANL 2-1 Cruz Azul.

