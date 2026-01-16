El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Tigres UANL vs Toluca

Este sábado 17 de enero se llevará a cabo la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario de Nuevo León entre el Club Tigres UANL y el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España).

El conjunto de San Nicolás de los Garza llega con tres puntos (una victoria y una derrota). Ganaron en la Jornada 1 (2-1 vs Atlético San Luis), pero cayeron 0-1 vs Pumas en casa en la Jornada 2 cortando una racha larga sin perder ahí.

Tienen buena plantilla con figuras como Ángel Correa, pero la defensa ha mostrado grietas y el ataque depende mucho de individualidades.

En casa suelen ser fuertes, pero vienen con sed de revancha tras la final perdida del Apertura 2025 vs Toluca.

Los vigentes bicampeones llegan como líderes invictos con seis puntos perfectos. Ganaron sus dos juegos: 1-0 vs Rayados de visita (con bajas importantes) y 3-1 vs Santos en casa. Llegan con momentum brutal, ofensiva explosiva (4 GF y solo 1 GC) y confianza alta.

Esta es la revancha directa de la final del Apertura 2025 (Toluca ganó en penales tras 2-2 global). Toluca domina ligeramente los enfrentamientos directos recientes, pero en el Volcán Tigres suele ser más sólido.

Tigres UANL es el favorito para el enfrentamiento ante Toluca

Tigres UANL debería ganar según la IA | Azael Rodriguez/GettyImages

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, este es un clásico moderno y de alta intensidad y será una revancha fresca, bicampeón vs herido local. Tigres tiene la ventaja del Volcán y la motivación de revancha, pero Toluca llega en mejor momento, con confianza y sin presión de local.

La IA prevé que será un juego parejo, con goles. Probablemente un resultado Tigres 2-2 Toluca (o Tigres gana 2-1 si Correa y Brunetta explotan). Se inclinó por empate o victoria mínima de Tigres, pero no descartó que Toluca robe puntos como en la final pasada.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 45% para el triunfo del cuadro local, 25% para el empate y 30% de opciones para los escarlatas.

Pronóstico: Tigres UANL 2-2 Toluca.

