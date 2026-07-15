El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tijuana vs Tigres UANL

El Club Tijuana Xoloitzcuintles y Club Tigres UANL se medirán en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Caliente a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

El conjunto rojinegro aprovechará la intensidad del inicio de torneo y el apoyo de su afición. Además, cuenta con jóvenes desequilibrantes como Gilberto Mora, una de las sensaciones del Mundial 2026, capaces de marcar diferencias en transición que destacó este verano con la selección mexicana y se mantendrá al menos un semestre más en el cuadro mexicano antes de partir al Viejo Continente.

El conjunto felino tiene más experiencia y una plantilla con mayor profundidad, por lo que difícilmente se irá sin sumar, aunque todavía podría resentir la falta de ritmo competitivo y algunos ajustes de cara al nuevo torneo.

La IA ve posible un empate para este encuentro

La IA ve factible que haya un empate en este juego | Francisco Vega/GettyImages

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial de ChatGPT, en la Jornada 1 del Apertura 2026 los equipos de Sebastián Abreu y Guido Pizarro ambos repartirán unidades.

Ve un partido mucho más parejo de lo que suele indicar el nombre de ambos equipos. Tijuana suele hacerse fuerte en el Estadio Caliente y ya demostró el torneo pasado que puede complicar a Tigres en casa, mientras que los universitarios llegan con la presión de iniciar bien el Apertura 2026 y todavía con algunas incógnitas en su plantilla.

Su pronóstico es que habrá un empate 1-1 y la IA cree que será un partido cerrado, con pocas oportunidades y un empate que dejaría sensaciones positivas para ambos en el arranque del certamen.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 31% para el triunfo de los fronterizos, 37% para el empate y 32% de opciones para los felinos.

Pronóstico: Tijuana 1-1 Tigres UANL.

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